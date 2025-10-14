La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Felipe VI en La Toja

JESÚS DOMINGO MARTÍNEZ

Martes, 14 de octubre 2025, 23:57

El Rey de España, en una relevante intervención en el Foro La Toja, alertó de los claroscuros en nuestros días e insistió en que «ni ... la radicalidad ni la división aportan soluciones, como tampoco un liderazgo que se queda en la retórica». Felipe VI recordó que la lección de quienes hicieron posible el pacto constitucional es oportuna en estos tiempos de incertidumbre. «Las soluciones más sólidas y duraderas son las que nacen de la generosidad, el diálogo y la cooperación», señaló el Monarca. Lo que ocurrió durante la Transición política es una experiencia que no debe pasar al olvido. Como insistió Felipe VI, lo que consiguieron los constituyentes sirvió en la España entonces y sigue siendo una guía valiosa para reflexionar sobre cómo afrontar el desafío de construir, no solo un nuevo orden mundial, también un proyecto común de una España de todos.

