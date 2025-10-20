Una realidad
JESÚS D. MARTÍNEZ
Lunes, 20 de octubre 2025, 23:49
Después de dos años de guerra, del asesinato de 1.200 israelíes, del secuestro de decenas de ciudadanos inocentes y de una masacre que ha ... llevado a la muerte a casi 70.000 personas en Gaza, ha llegado la hora de que callen las armas. Después de dos años de guerra, esperemos que la paz sea una realidad.
