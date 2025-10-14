La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Cuando la IA sustituye a las personas

ITZIAR ROCAMORA I LETONA

Martes, 14 de octubre 2025, 23:57

El reciente uso de IA por Taylor Swift en la promoción de su nuevo álbum, así como el anuncio de Fotocasa, creado sin actores, sin ... cámaras y sin un equipo humano detrás, ha generado una fuerte polémica. Como estudiante de comunicación, no puedo evitar sentir preocupación al ver cómo el trabajo de tantas personas se reemplaza por un algoritmo. La IA puede ser una herramienta útil, pero no puede captar la emoción, empatía ni sensibilidad de una buena historia. Un vídeo perfecto técnicamente no sustituye la conexión humana que se genera cuando detrás hay profesionales con experiencia y pasión. El avance tecnológico es imparable, pero eso no justifica dejar de lado el valor humano. La comunicación no puede perder su esencia: transmitir sentimientos reales, no solo imágenes bonitas generadas por una máquina.

