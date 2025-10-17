La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Murcia y el tenista Carlos Alcaraz

FRANCO DE SERNA CERDÁN GÓMEZ

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:55

Tenemos una oportunidad única de situar a Murcia en el mundo. En mis cincuenta años como empresario, al hablar con clientes extranjeros, muchísimas veces he ... tenido que explicar dónde estaba Murcia. Mi respuesta era siempre la misma: 'Debajo de Alicante...', así nos situaban en el mapa. Ahora tenemos a un tenista, Carlos Alcaraz, como número uno mundial y el más carismático de todos los que ha habido en la historia de este deporte. Me pregunto que Murcia debería aprovechar este hecho histórico e irrepetible para ponerse definitivamente en el mapa, y deberíamos aprovechar esta coyuntura, que nos hará muchísimo más visibles en el mundo que todas las ferias en las que concurrimos como Región de Murcia, financiadas por el Gobierno regional con gran esfuerzo. Soy un gran aficionado al tenis y viendo los partidos de nuestro campeón, como millones de personas en todo el mundo, observé que en los descansos entre juegos e interrupciones varias, las cámaras enfocan siempre las banderas que llevan los aficionados en las gradas. Y creo sinceramente que tenemos delante de nuestros ojos una ocasión de publicitar nuestra región, con una inversión irrisoria y que proporcionará millones de impactos en cada partido que juega, con un costo que cualquier empresa no dejaría pasar, y que paga millones de euros por asociar su marca a nuestro campeón.

