Murcia y el tenista Carlos Alcaraz

Tenemos una oportunidad única de situar a Murcia en el mundo. En mis cincuenta años como empresario, al hablar con clientes extranjeros, muchísimas veces he ... tenido que explicar dónde estaba Murcia. Mi respuesta era siempre la misma: 'Debajo de Alicante...', así nos situaban en el mapa. Ahora tenemos a un tenista, Carlos Alcaraz, como número uno mundial y el más carismático de todos los que ha habido en la historia de este deporte. Me pregunto que Murcia debería aprovechar este hecho histórico e irrepetible para ponerse definitivamente en el mapa, y deberíamos aprovechar esta coyuntura, que nos hará muchísimo más visibles en el mundo que todas las ferias en las que concurrimos como Región de Murcia, financiadas por el Gobierno regional con gran esfuerzo. Soy un gran aficionado al tenis y viendo los partidos de nuestro campeón, como millones de personas en todo el mundo, observé que en los descansos entre juegos e interrupciones varias, las cámaras enfocan siempre las banderas que llevan los aficionados en las gradas. Y creo sinceramente que tenemos delante de nuestros ojos una ocasión de publicitar nuestra región, con una inversión irrisoria y que proporcionará millones de impactos en cada partido que juega, con un costo que cualquier empresa no dejaría pasar, y que paga millones de euros por asociar su marca a nuestro campeón.

La propuesta que hago es comprar 500-1.000 banderas de España e imprimir en el centro, en color negro y lo más grande posible, el nombre de 'Murcia', banderas que se repartirían unas 30-40 por torneo en el que juegue Carlos Alcaraz. Como se dice en términos empresariales, el retorno de la inversión sería espectacular. En todos los torneos que juega asisten muchos españoles, entre ellos bastantes murcianos. Habría que estudiar la mejor manera de repartirlas, enviando a alguien o incluso dárselas a algún miembro de su equipo que quisiera hacer el favor –que creo que lo haría con gusto– el primer día de cada torneo.

