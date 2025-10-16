La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La vida a los 80

ENRIQUE DOLÓN

Jueves, 16 de octubre 2025, 00:17

'Evita el plantón y la soledad'. Con esta consigna, nos pone en conocimiento el SMS que si tienes una consulta concertada y si por ... cualquier circunstancia no puedes asistir, avisa para cancelar la cita médica y así otro paciente puede ocupar su lugar. Todo esto es, sin lugar a dudas, lo correcto. También lo adecuado es que si con tres años de antelación te han mandado el equipo médico unas pruebas y cuando llega la fecha te presentas en el hospital y te comunican que dichas pruebas han sido canceladas por los mismos que las habían recetado ¿cómo se debe reaccionar? Bueno esto ha pasado en pleno siglo XXI, con todos esos adelantos informáticos, la Policía Científica, el cartero, el inspector del gas, los buzones preñados de propaganda, etc. Pues sí, las lluvias caídas en una azotea de un edificio causaron filtraciones por lo que fue necesario llamar a los bomberos, que entraron por una ventana de uno de los pisos, encontrándose con el cadáver de un hombre vestido casi petrificado.

