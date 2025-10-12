Juventud arrolladora

Estos días hemos presenciado en casi toda Europa un grito unánime sobre el genocidio diario que está infringiendo el ejército de Israel contra el pueblo ... palestino. Los asesinatos se contemplan por televisión y son ya más de 70.000 los civiles muertos, pero lo peor es que un tercio son niños. Se habla de masacrados, pero no de todos esos niños mutilados, que parece ser que se elevan a más de 40.000, personas que crecerán sin un futuro, condenados a la desesperación y a la marginación.

Hemos visto a la juventud en todas las manifestaciones uniéndose a las reivindicaciones por la paz en Palestina, en Europa y en el resto del mundo.

Y mientras estamos centrados en el genocidio, asesinatos, matanzas, exterminio, masacre, etc., la palabra que cada uno quiera poner a su gusto, lo único es que siguen bombardeando y muriendo inocentes.

Y mientras eso pasa en otro punto, debido a las redes sociales ha surgido en Marruecos un impulso unánime aglutinando a los jóvenes de todo el país, manifestándose con enormes protestas en un contexto de creciente indignación por la decisión del Gobierno de construir estadios de fútbol para la Copa del Mundo de la FIFA para el año 2030, en lugar de mejorar los servicios públicos y abordar la crisis económica. «No queremos el Mundial, queremos hospitales», «la salud es lo primero»... son algunos de los cánticos que repiten. Manifiestan que las condiciones sanitarias dejan mucho que desear, los centros hospitalarios son muy deficientes. Los pacientes tienen que sobornar a los agentes y enfermeros para poder llegar al médico.

También la falta de oportunidades para la juventud ha sido el detonante de este clamor popular. Todo esto y el gasto multimillonario para preparar el Mundial de 2030 ha sido la espoleta para explotar.

Lo peor son los muertos y lo positivo es que el Gobierno ha dirigido un mensaje para dialogar y afrontar el problema. Que la paz llegue de una vez a Palestina, que es el deseo de todos y que lo demás llegue a buen fin.