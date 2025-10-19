Empleos con futuro

La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

ENRIQUE DOLON GARCÍA

Domingo, 19 de octubre 2025, 07:12

Cuando era un zagal y veía las películas americanas , pensaba que era una tierra maravillosa ,tan adelantados , su manera de vida, las escuelas, cómo vestían, ... el bienestar que se palpaba en todo; coches maravillosos que cualquiera disponía, esos chalés con grandes parcelas ajardinadas, era la envidia y ese deseo frustrado en nuestra época. Pero tuve la suerte de gastar años como recuerdos y toda esta añoranza quedó en el desván. Hoy de aquel sueño, solo me queda el título de una película, lo demás es todo vulgar a pesar de que son los mismos ojos, pero poco a poco se fue apagando , todo se fue al garete. Hoy nuestro cine compite en el panorama mundial, directores y artistas están a la altura de los mejores.

