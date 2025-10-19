Empleos con futuro

Compartir

Cuando era un zagal y veía las películas americanas , pensaba que era una tierra maravillosa ,tan adelantados , su manera de vida, las escuelas, cómo vestían, ... el bienestar que se palpaba en todo; coches maravillosos que cualquiera disponía, esos chalés con grandes parcelas ajardinadas, era la envidia y ese deseo frustrado en nuestra época. Pero tuve la suerte de gastar años como recuerdos y toda esta añoranza quedó en el desván. Hoy de aquel sueño, solo me queda el título de una película, lo demás es todo vulgar a pesar de que son los mismos ojos, pero poco a poco se fue apagando , todo se fue al garete. Hoy nuestro cine compite en el panorama mundial, directores y artistas están a la altura de los mejores.

En cambio, EE UU es un país que proyecta inseguridad y de grandes alteraciones sociales. Tras diez días de cierre gubernamental, el Gobierno ha empezado a despedir a miles de funcionarios por no haber llegado a un acuerdo entre republicanos y demócratas. En cambio aquí hoy día, la juventud se inclina a opositar a una plaza de funcionario, en cualquiera modalidad ofertada, ya que en todas prevalece la seguridad en el puesto de trabajo y esto es un valor añadido. En cambio los trabajos en empresas particulares por muy solventes que sean, a veces no ofrecen una seguridad futura , pues cuando se alcanza una mediana edad, es cuando empieza a tambalearse la mesa, debido a diferentes causas, como una fusión. Esto es doloroso, ya que transmites tu desajuste personal en tu entorno más cercano. Hubo un tiempo que de la bancada no te movía nadie, solo si eras un sinvergüenza en toda la extensión de la palabra. Prevalecía el trabajo bien hecho y el respeto a los jefes. A la ciudadanía hay que ofrecerles una oportunidad en el trabajo para que puedan formar una familia, tener un futuro garantizado y sentir que su esfuerzo no ha sido en vano.

