Soledad

ELENA DOMÍNGUEZ VEGA

Lunes, 13 de octubre 2025, 00:35

Cuando te pasas toda la semana trabajando, sobre todo cuando es de cara al público, necesitas momentos de paz y silencio. También nos gustan esos ... ratos de paseo que invitan a reencontrarte contigo mismo. No los llamaría de soledad, serían momentos íntimos de tranquilidad. El hecho de vivir solo, de no tener hijos, de ser viudo, soltero, separado... no tiene por qué hacerte sentir soledad. Para mí, 'soledad' es una palabra 'grave', de tristeza, de angustia, de pena... que significa sentirte perdido sin saber a quién acudir, por no encontrar a tu alrededor ese apoyo aunque tengas amigos, aunque tengas familia, conocidos, vecinos... Esa sí que es la verdadera soledad.

