Soledad
ELENA DOMÍNGUEZ VEGA
Lunes, 13 de octubre 2025, 00:35
Cuando te pasas toda la semana trabajando, sobre todo cuando es de cara al público, necesitas momentos de paz y silencio. También nos gustan esos ... ratos de paseo que invitan a reencontrarte contigo mismo. No los llamaría de soledad, serían momentos íntimos de tranquilidad. El hecho de vivir solo, de no tener hijos, de ser viudo, soltero, separado... no tiene por qué hacerte sentir soledad. Para mí, 'soledad' es una palabra 'grave', de tristeza, de angustia, de pena... que significa sentirte perdido sin saber a quién acudir, por no encontrar a tu alrededor ese apoyo aunque tengas amigos, aunque tengas familia, conocidos, vecinos... Esa sí que es la verdadera soledad.
Límite de sesiones alcanzadas
El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez.
Por favor, inténtalo pasados unos minutos.
Sesión cerrada
Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este.
Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo.
¿Tienes una suscripción? Inicia sesión