Seis días sin agua para beber, para fregar, para cocinar, para asearse en San Javier. ¡Seis días que se dice pronto! Pero muchos días para ... quien lo padece. Hoy, con tanta tecnología, con el desarrollo que vivimos, una dana terrible que descargó sobre esta tierra, nos dejó con los grifos secos, y desprevenidos. Somos muchos para todo, y cuando se avecina una calamidad como esta, la gente sale corriendo hacia el supermercado más próximo y como loca se provee de lo más elemental, pero en tal cantidad, como si no hubiese un mañana, y cuando uno, va a comprar, solo queda lo que los demás han rehusado. En algunos supermercados, hartos de contestar a las demandas de agua, colocaron un letrero grande: '¡No hay agua!'. Algunos, los no solidarios, llenaron los carros de botellas de agua, ¡casi para todo el año! Daba miedo ver cómo llevaban los carros de botellas de agua. Y los trabajadores de los sitios más cercanos a este se extrañaban de la gente no conocida que arribaba a ese centro a proveerse del preciado elemento. Y preguntaban: «¿De dónde son ustedes?». No me gusta arreglar el mundo que para eso están los políticos y demás, pero creo, sinceramente, que con un policía municipal a la entrada de cada centro advirtiendo que solo una o dos garrafas por cabeza, el agua no se hubiese terminado.

Las cubas que se pusieron a disposición del público no estaban técnicamente preparadas porque disponían de un solo surtidor. Con unos siete por costado de la cisterna, y limitando el llenado de recipientes por persona, las colas no se hubiesen formado y la gente no habría abandonado sus quehaceres para coger agua. Hoy cuando la técnica está tan desarrollada, y sabiendo que estos hechos se vienen repitiendo cada vez con más frecuencia, los tramos de conducciones al aire libre se hubiesen limitado, dotando a los mismos de compuertas de cierre para evitar que entrara el agua con barro. Teniendo a mano tramos supletorios de canal, o desvíos limpios, la espera para restablecer el suministro se habría reducido a lo mínimo posible. A lo mejor, con esta, aprendemos, y la próxima no nos coge desprevenidos.

