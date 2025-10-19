La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Seis días sin agua

CAYETANO PELÁEZ DEL ROSAL

Domingo, 19 de octubre 2025, 23:10

Seis días sin agua para beber, para fregar, para cocinar, para asearse en San Javier. ¡Seis días que se dice pronto! Pero muchos días para ... quien lo padece. Hoy, con tanta tecnología, con el desarrollo que vivimos, una dana terrible que descargó sobre esta tierra, nos dejó con los grifos secos, y desprevenidos. Somos muchos para todo, y cuando se avecina una calamidad como esta, la gente sale corriendo hacia el supermercado más próximo y como loca se provee de lo más elemental, pero en tal cantidad, como si no hubiese un mañana, y cuando uno, va a comprar, solo queda lo que los demás han rehusado. En algunos supermercados, hartos de contestar a las demandas de agua, colocaron un letrero grande: '¡No hay agua!'. Algunos, los no solidarios, llenaron los carros de botellas de agua, ¡casi para todo el año! Daba miedo ver cómo llevaban los carros de botellas de agua. Y los trabajadores de los sitios más cercanos a este se extrañaban de la gente no conocida que arribaba a ese centro a proveerse del preciado elemento. Y preguntaban: «¿De dónde son ustedes?». No me gusta arreglar el mundo que para eso están los políticos y demás, pero creo, sinceramente, que con un policía municipal a la entrada de cada centro advirtiendo que solo una o dos garrafas por cabeza, el agua no se hubiese terminado.

Te puede interesar

