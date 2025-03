Españoles solidarios con la inmigración

¿Se han preguntado por qué Vox utiliza las redes sociales con vídeos del señor Abascal dirigiéndose a los habitantes de la Región de Murcia, ... exigiendo al Partido Popular la retirada inmediata de las aulas del plan de cultura árabe, cuando ese mismo plan ya existía cuando ese partido formaba coalición de gobierno con el PP? ¿Habrá que preguntarle al amigo de Trump por qué esos cambios de opinión?

Aprovecho para recordarle a los políticos de Vox de la Región sus cambios de opinión continuos. Cuando gobernaban juntos Vox y PP, los centros de menores no acompañados existían y funcionaban perfectamente con el beneplácito de ustedes, ¿por qué ahora cambian de opinión y los quieren cerrar? Sus discursos xenófobos de odio se repiten una y otra vez. Y me pregunto el porqué de todos esos cambios.

¿No será que la Región de Murcia es su territorio comanche, su caladero de votos y hay que calentar a las masas con más discursos de inmigración igual a delincuencia? El señor Abascal insiste en su discurso sobre los menores no acompañados: «Donde mejor están esos niños es con sus padres». Me surgen varias dudas, ¿buscará usted a los padres de esos niños por toda África? ¿Se ha preguntado alguna vez por qué esos niños de 5, 6, 7 o 12 años abandonan sus hogares y sus padres y se embarcan en pateras, solos, en una peligrosa travesía, pasando miedo y mil penalidades?

Y no le ha pasado por la cabeza que sus propios padres, conscientes del futuro lleno de penalidades que les espera a sus hijos en África, toman la difícil decisión de intentar buscarles una vida mejor, de la que no tienen en sus hogares de nacimiento y pagan a las mafias el transporte por mar de sus hijos. Sabemos que no hay las mismas oportunidades en todos los lugares, la gran mayoría de estos menores llegarán a centros repartidos por las comunidades autónomas.

Señores políticos, trátenlos con dignidad, son niños muy sensibles, dejen de moverlos como si se trataran de una mercancía que no saben dónde colocarla. Son seres humanos que necesitan cariño y se merecen sobrevivir en esta selva. Me niego a creer que no somos capaces de repartir por toda España a esos 4.000 niños, un país solidario como el nuestro.

Le insisto, señor Abascal, cambie de letanía de que la inmigración ilegal es sinónimo de delincuencia. Una de nuestras grandes fortalezas es la solidaridad hacia los demás. Somos el primer país del planeta en donaciones de órganos, adoptamos y apadrinamos a niños del tercer mundo y somos los primeros en trasladarnos a cualquier rincón del mundo dando nuestro apoyo y nuestra ayuda a cualquier catástrofe.

Pensemos en positivo, estos niños el día de mañana serán adultos, algunos de ellos elegirán nuestro país y otros se irán al resto de Europa. Crearán riqueza donde encuentren trabajo. Nuestro país está falto de mano de obra en sectores como agricultura, transporte y construcción.

Al parecer para Vox en Murcia su primer problema, en boca de su líder, es la cultura árabe (antes la aceptaba, ahora no), lo mismo que con los centros de menores (antes los aceptaba, ahora no). Señor Abascal, si para usted la solución de los menores pasa por localizar a los padres, póngase el primero de la cola para buscar a los padres de esos niños abandonados en España.