Instituto del Buensueño, un proyecto pionero que pone en valor el descanso y la salud

NE. Murcia Martes, 9 de septiembre 2025, 23:50

El mercado del descanso ha evolucionado mucho en las últimas décadas gracias, por una parte, al I+D+i y por otra, por escuchar a los clientes y saber lo que estos demandan. Odiseo fue el lugar escogido ayer por Buensueño para presentar precisamente el Instituto del Buensueño (IBS) , un proyecto pionero que nace con un propósito claro: poner en valor el sueño como pilar fundamental de la salud, al mismo nivel que la alimentación, el deporte y los hábitos de vida saludables.

El IBS es una iniciativa de Buensueño, empresa murciana dedicada a la fabricación de colchones, que da un paso más allá en su compromiso con la salud y el bienestar. Su director, Paco Bernal, ha impulsado la creación de un comité científico compuesto por médicos y científicos de diferentes áreas, con el objetivo de divulgar, investigar y estudiar hábitos y productos relacionados con el sueño.

La misión es doble: por un lado, acercar el conocimiento científico a la sociedad, frente al auge de recomendaciones sin aval profesional que circulan en redes sociales e internet; y por otro, desarrollar investigaciones rigurosas que permitan saber si los productos y servicios vinculados al sueño realmente tienen un respaldo científico.

«Queremos servir a la gente desde nuestra responsabilidad y experiencia. Desde nuestra empresa de colchones ya ayudamos a las personas a descansar mejor; con el IBS damos un paso más para que el descanso sea entendido como una herramienta real de salud y bienestar», afirma Paco Bernal, presidente y fundador del Instituto del Buen Sueño.

La Sala Roja de Odiseo acogió ayer la presentación de esta iniciativa en un acto conducido por la periodista María Pina, en la que Paco Bernal tuvo tiempo de explicar los objetivos de este Instituto del Buensueño que tantas expectativas ha despertado en su intención de aunar salud y descanso.

La jornada finalizó con un cóctel amenizado con un espectáculo de handpan a cargo de Óscar Marco Pintada, así como una actuación en directo a cargo de la artista Isa Costa

Buensueño destaca por una filosofía de empresa que da prioridad a la inversión en innovaciones concretas, como la incorporación de espumas viscoelásticas de última generación, tejidos termorreguladores que mantienen una temperatura óptima durante la noche o núcleos ergonómicos multicapa que se adaptan milimétricamente a cada zona del cuerpo.

«Buensueño no es solo una marca, es el fruto de décadas de experiencia, esfuerzo y dedicación para que cada noche sea un auténtico placer de descanso», aseguran desde la compañía.