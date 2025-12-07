La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Sánchez cesa al número 2 de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual

El presidente intenta colocar un torniquete ante la crisis abierta en el partido

Lourdes Pérez

Madrid

Domingo, 7 de diciembre 2025, 22:07

Comenta

Primer golpe de mano de Pedro Sánchez para tratar de atajar la crisis desatada en el PSOE, singularmente entre sus mujeres militantes y por extensión ... entre el feminismo de izquierdas, por las denuncias por acoso sexual contra Paco Salazar, ex alto cargo de La Moncloa y asesor de su confianza hasta que en julio se revelaron que se había extralimitado con dos trabajadoras de las que era superior jerárquico.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  2. 2 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  3. 3 Un accidente obliga a cortar la autovía A-7 en dirección a Alicante a la altura de Cobatillas, en Murcia
  4. 4 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  5. 5 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  6. 6

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  7. 7

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  8. 8 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  9. 9 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  10. 10 Estos son los supermercados y tiendas que abren el 8 de diciembre en la Región de Murcia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Sánchez cesa al número 2 de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual

Sánchez cesa al número 2 de Salazar en La Moncloa por las denuncias de acoso sexual