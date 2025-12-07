La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
La Patrona de Yecla, este domingo, durante La Bajada. Javier Carrión / AGM

La Virgen del Castillo regresa a Yecla arropada por miles de fieles

Los yeclanos vivieron uno de los actos más importantes de sus fiestas patronales con la llegada de la Patrona a la Basílica

Ángel Alonso

Domingo, 7 de diciembre 2025, 15:55

Comenta

La imagen de la Virgen del Castillo volvió a ser el centro de todas las miradas durante La Bajada, uno de los días grandes de las Fiestas Patronales de Yecla. Apenas faltaban diez minutos para las dos del mediodía cuando la Patrona entró en la Basílica. Allí fue recibida entre vivas, aplausos y el estruendo de los arcabuces.

Antes, el ritual comenzó con el ascenso de los arcabuceros. A las once de la mañana, la imagen asomó por las puertas del Santuario del Castillo para disfrute del Mayordomo de la Bandera, Juan José Forte, quien inició el juego de la insignia por orden de su capitán, Antonio Puche.

Durante quince intensos minutos, decenas de personas contemplaron el emblemático momento desde la explanada. Una escena repetida año tras año con la misma emoción de ver asomar a la Patrona por las puertas del Santuario con el repicar de las campanas y el estruendo de los disparos de pólvora.

El clima acompañó: el sol brillaba con fuerza, y el ligero viento permitió disipar rápidamente el humo de la pólvora de los arcabuces.

Recorrido entre pólvora y fervor

Durante el descenso hacia el casco urbano, cientos de fieles se unieron a la comitiva. La imagen de la Virgen del Castillo realizó una primera parada en la Iglesia Vieja, para después salir a la plaza Concejal Sebastián Pérez, donde ya se concentraba una marea humana.

La escena se repitió a su llegada a la plaza Mayor: no cabía un alma. Desde el balcón del Ayuntamiento, la alcaldesa, Remedios Lajara, pronunció los tradicionales tres vivas a la Virgen, coreados por miles de gargantas.

Junto a ella, estuvieron el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, y el delegado del Gobierno, Francisco Lucas, además de otras autoridades locales y regionales.

En la tribuna de ancianos, muchos no pudieron contener las lágrimas al ver de cerca a la imagen de la Virgen. Allí, los recuerdos y la emoción se mezclaban con la devoción de toda una vida.

El momento más esperado

A las 13:30 horas, en la intersección de calle Martínez Corbalán con plaza de España, el Mayordomo de la Bandera aguardó de rodillas la llegada de la imagen. Cuando su capitán le autorizó, comenzó el último juego del día, uno de los más exigentes y emocionantes.

Se formaron las populares arcas cerradas, con un sincronizado disparo de decenas de arcabuces que estremeció a todo el público presente. Fue un momento de gran intensidad, considerado por muchos como el más simbólico de la jornada.

El Mayordomo recorrió de espalda, unas veces en pie, otras de rodillas, los últimos metros hasta la Basílica mirando fijamente a la imagen. Mantuvo el pulso con serenidad y firmeza, pese al esfuerzo físico que exige este ritual.

Una vez dentro del templo, esperó a que la imagen estuviera ante el altar para finalizar su juego. Tras el emotivo abrazo entre los mayordomos, ambos se dirigieron juntos hacia la Patrona. Las voces de miles de personas unieron sus cánticos para entonar el himno a la Virgen del Castillo, cerrando así una mañana repleta de emoción, identidad y devoción.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encapuchados asaltan otro comercio 24 horas en Murcia armados con pistolas y mazas
  2. 2 Una nueva discoteca para revitalizar el ocio nocturno de Murcia: «El centro está imposible»
  3. 3 La Primitiva: Comprobar resultados del sorteo del sábado 6 de diciembre de 2025
  4. 4 Detenida en Murcia por conducir ebria, en sentido contrario por la autovía A-7 y con su hijo menor de edad a bordo
  5. 5 El rastro del Citroën C5 que llevó hasta los cuerpos de José Patricio y Edwin Guillermo
  6. 6 Muere en Madrid una mujer tras precipitarse desde un décimo piso con sus dos hijos de 3 años, ambos muy graves
  7. 7

    Cerca de de 180.000 pacientes cambian de médico de familia en la Región de Murcia
  8. 8

    La vida en los resorts en la Región de Murcia: el resurgir de un modelo residencial que rozó techo y tocó fondo
  9. 9

    Inquietud por los mensajes y patrullas contra personas sin hogar en el barrio murciano de El Carmen
  10. 10

    Las tres semanas sin clase de un autista severo en Murcia: «No podemos más»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Virgen del Castillo regresa a Yecla arropada por miles de fieles

La Virgen del Castillo regresa a Yecla arropada por miles de fieles