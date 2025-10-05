Los vecinos de Almendricos en Lorca cortan la carretera para reclamar su arreglo

Inma Ruiz Domingo, 5 de octubre 2025, 11:51 Comenta Compartir

Centenares de personas convocadas por asociaciones de vecinos, de mujeres, personas mayores, deportivas y de padres del colegio de Almendricos se reunieron este domingo en la carretera RM-D17 que une la pedanía con La Campana para reclamar su arreglo de forma urgente. Llevaban pancartas en las que se podía leer: 'Queremos ir a estudiar sin miedo a tener un accidente' y 'Basta ya de jugarse la vida ¡Soluciones ya! La vía, de cinco kilómetros de longitud, es de titularidad municipal y, en los últimos años, se han sucedido una decena de siniestros graves. El último accidente se produjo esta semana, cuando un vehículo se salió de la carretera y volcó en una de las curvas. Los vecinos llevan años alertando de su peligrosidad, soporta un intenso tráfico de tractores, camiones y autobuses, tiene varios cambios de rasante, carece de arcenes y quitamiedos en curvas pronunciadas y en algunos tramos falta espacio para que se crucen con seguridad dos vehículos. «Necesitamos el compromiso» del Ayuntamiento de que se va a contemplar en el presupuesto, dijo a LA VE RDAD el presidente de la asociación de vecinos, Juan Antonio Ruiz.

Recordó que se manifestaron en el mismo lugar hace dos años y lograron que el Pleno aprobara por unanimidad la solicitud de un préstamo de 600.000 euros para financiar la redacción del proyecto y la primera fase de los trabajos pero no llegó a materializarse. «Parecía que estaba hecho pero no hemos avanzado absolutamente nada porque no hay interés», lamentó. Ruiz también se quejó de la falta de mantenimiento porque «hay tramos con agujeros sin parchear y hasta hace poco no se ha hecho el desbroce aunque en los arcenas había hierba con un metro de altura».

El concejal de Grandes Infraestructuras, Ángel Meca, dijo que el arreglo de la carretera de Almendricos «es un tema que nos preocupa y los vecinos están en su total derecho de manifestarse». Recordó que el equipo de Gobierno tiene incluido en su plan de mejora de carreteras la reparación del tramo más peligroso, con una longitud de 1,5 kilómetros. Su coste rondará los 800.000 euros pero reconoció que actualmente no tienen los fondos necesarios para llevarlo a cabo. Su departamento tiene una «vía de negociación abierta» con la Dirección General de Carreteras para la cofinanciación pero el compromiso es acometer el arreglo antes de que acabe el mandato en 2027.

El edil también se refirió a otras dos carreteras que precisan una actuación urgente: la de Villaespesa, que soporta un intenso tráfico de vehículos pesados y se sitúa junto a un colegio y la de Malvaloca. «Son obras de gran calado que requieren una financiación extraordinaria» ya que la inversión superará los dos millones de euros.

Temas

Lorca