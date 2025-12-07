La unidad contra incendios forestales de la Comunidad repasa el manejo de quitanieves Los 210 especialistas reciben formación sobre apertura de viales y protección de infraestructuras ante la llegada del periodo de mayor riesgo de temporales invernales

La Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha una acción formativa de reciclaje sobre el manejo de equipos quitanieves dirigida a todo el operativo regional de la Unidad de Defensa Contra Incendios Forestales (UDIF), integrado por 210 especialistas.

El objetivo es reforzar, antes del periodo de mayor riesgo por los temporales invernales, la preparación técnica del personal que interviene en la apertura de viales y en la protección de infraestructuras básicas ante episodios de frío intenso y nevadas.

Con la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas aumenta la probabilidad de temporales que pueden afectar a carreteras, núcleos de población aislados y servicios esenciales. Para dar respuesta a estas contingencias, el dispositivo regional cuenta con equipos quitanieves distribuidos estratégicamente por el territorio, que ya se han utilizado con éxito en anteriores campañas para garantizar la movilidad y la seguridad de la ciudadanía.

El dispositivo dispone actualmente de cinco equipos quitanieves, compuestos por pala con cuchilla y dispensador de sal, que se acoplan a las autobombas y se ubican en las bases más próximas a las zonas con mayor riesgo de nevadas, concretamente en los municipios de Caravaca de la Cruz, Moratalla, Totana y Yecla.

Esta configuración permite movilizar los recursos con rapidez y adaptarlos a las necesidades de cada incidencia. La acción formativa se desarrolla del 1 al 15 de diciembre, en ocho ediciones de seis horas de duración cada una, lo que facilita la participación escalonada del personal sin mermar la capacidad operativa del dispositivo.

Las sesiones se ofrecen tanto en la base de Cieza (Ascoy) como en el Centro de Defensa Forestal de la Región de Murcia (Cedemur), en Cehegín, combinando contenidos teóricos y prácticos. El curso lo imparte personal propio con amplia experiencia en emergencias invernales, concretamente un oficial de seguridad y un capataz coordinador, que abordan aspectos relacionados con la revisión y mantenimiento de los equipos, su acople a las autobombas, las maniobras de apertura de viales, la dosificación de sal, la circulación en condiciones adversas y las medidas de autoprotección y seguridad en el trabajo.

Los destinatarios son todos los integrantes del servicio (brigadas forestales, brigadas de intervención rápida y brigadas helitransportadas), de forma que la práctica totalidad de los 210 especialistas reciban esta formación de actualización. Además de la parte técnica, la formación dedica un bloque específico a los protocolos de trabajo y a la coordinación con otros servicios de emergencias, cuerpos de seguridad y administraciones locales.

Se revisan los procedimientos de comunicación, las prioridades de actuación, los criterios para la apertura de viales y la atención a puntos estratégicos como accesos a centros sanitarios, núcleos rurales aislados o infraestructuras críticas.

Plan integral de formación

Esta acción de reciclaje se enmarca en el plan integral de formación que impulsa la Consejería para consolidar un dispositivo preparado durante todo el año frente a diferentes riesgos, desde los incendios forestales hasta los episodios de fenómenos meteorológicos adversos.

Dentro de este plan se han programado en 2025 diversas acciones formativas en materias clave para reforzar el nivel del operativo. A lo largo del año se han desarrollado cursos específicos en prevención y extinción de incendios forestales, seguridad en el manejo de autobombas, comunicaciones y coordinación en emergencias, primeros auxilios en el medio natural o conducción segura de vehículos todoterreno, entre otros contenidos.

En conjunto, estas acciones suman siete sesiones lectivas de formación continua (ocho con la actual), dirigidas mayoritariamente a los 210 integrantes del operativo regional.

Con este tipo de iniciativas, la Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor subraya la importancia de la formación continua como herramienta esencial para disponer de un operativo especializado, capaz de anticiparse a los riesgos, minimizar el impacto de los temporales de invierno sobre la población y proteger las infraestructuras y servicios básicos en toda la Región.