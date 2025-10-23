La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Imagen de archivo del depósito de Tentegorra. MCT

El Taibilla pide a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión «moderar su consumo de agua»

Las medidas pretenden «racionalizar los caudales disponibles» hasta que vuelva a la normalidad el canal afectado por la dana

LA VERDAD

Jueves, 23 de octubre 2025, 21:18

Comenta

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla informó este jueves a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión de la necesidad de que sus servicios municipales y empresas gestoras adopten las medidas necesarias para reducir los consumos de agua en sus municipios, mientras no se recupere la normalidad total en el Nuevo Canal del Cartagena, afectado por las infiltraciones de agua con barro provocadas por la DANA. Sus caudales se encuentran aún temporalmente interrumpidos parcialmente en el tramo que quedó dañado por el temporal.

Según informa la MTC, esta circunstancia «imposibilita que estos municipios puedan contar con las aportaciones de agua potable que habitualmente reciben a través de esta infraestructura». «Se trata de una medida de carácter preventivo con el propósito de evitar de forma anticipada la necesidad de adoptar acciones futuras más restrictivas al consumo, mientras se sigue trabajando en la restitución de la normalidad total en el canal afectado por el temporal», añade en un comunicado.

El Taibilla apunta eso sí que la situación «se encuentra estabilizada y tras las primeras horas de aplicación de las medidas adoptadas por los municipios comienza a apreciarse un cambio en la tendencia descendente en las reservas disponibles, objetivo perseguido con la solicitud planteada por la MCT y que debe consolidarse en las próximas jornadas».

Publicidad

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El templo de las chuletas a la brasa está en Javalí Nuevo
  2. 2

    Localizado un año después el cadáver de uno de los desaparecidos de la dana
  3. 3 El Ayuntamiento plantea crear tres nuevos ejes peatonales de este a oeste en el centro de Murcia
  4. 4 Estos son los locales finalistas por el título a la mejor marinera de la Región de Murcia 2025
  5. 5

    Encuentran huellas fósiles de grandes mamíferos en Calblanque y Cabo Cope
  6. 6 El SMS instalará cámaras en las salas de espera de los servicios de Urgencias de Primaria ante el aumento de agresiones
  7. 7 Comienzan a limpiar el chalé de la urbanización La Cumbre, en Mazarrón, que un vecino enterró en toneladas de basura
  8. 8 Más de un centenar de colegios se interesan en acoger 1º y 2º de ESO
  9. 9 Desalojan una peña huertana ocupada de forma ilegal junto al Malecón, en Murcia
  10. 10 Hidrogea reduce la presión del agua en once zonas de Cartagena para garantizar el suministro

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El Taibilla pide a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión «moderar su consumo de agua»

El Taibilla pide a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión «moderar su consumo de agua»