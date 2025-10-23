El Taibilla pide a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión «moderar su consumo de agua» Las medidas pretenden «racionalizar los caudales disponibles» hasta que vuelva a la normalidad el canal afectado por la dana

La Mancomunidad de los Canales del Taibilla informó este jueves a los ayuntamientos de Cartagena, Torre Pacheco y La Unión de la necesidad de que sus servicios municipales y empresas gestoras adopten las medidas necesarias para reducir los consumos de agua en sus municipios, mientras no se recupere la normalidad total en el Nuevo Canal del Cartagena, afectado por las infiltraciones de agua con barro provocadas por la DANA. Sus caudales se encuentran aún temporalmente interrumpidos parcialmente en el tramo que quedó dañado por el temporal.

Según informa la MTC, esta circunstancia «imposibilita que estos municipios puedan contar con las aportaciones de agua potable que habitualmente reciben a través de esta infraestructura». «Se trata de una medida de carácter preventivo con el propósito de evitar de forma anticipada la necesidad de adoptar acciones futuras más restrictivas al consumo, mientras se sigue trabajando en la restitución de la normalidad total en el canal afectado por el temporal», añade en un comunicado.

El Taibilla apunta eso sí que la situación «se encuentra estabilizada y tras las primeras horas de aplicación de las medidas adoptadas por los municipios comienza a apreciarse un cambio en la tendencia descendente en las reservas disponibles, objetivo perseguido con la solicitud planteada por la MCT y que debe consolidarse en las próximas jornadas».