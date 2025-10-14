Saura se desmarca del juicio de 'Novo Carthago': «Yo no sé nada de este proyecto»

La séptima sesión del juicio que se sigue en la Audiencia Provincial por el 'caso Novo Carthago' tuvo este martes como protagonista a José ... Fidel Saura, exconcejal del Ayuntamiento de Cartagena. La declaración del exedil –que fue recientemente condenado a cuatro años de cárcel por su papel en la trama murciana de la 'Púnica' como jefe de gabinete del exconsejero Juan Carlos Ruiz– apenas duró unos minutos y en ellos el testigo apenas ofreció detalles ante las preguntas del fiscal anticorrupción, que indaga un presunto pelotazo urbanístico perpetrado a orillas del Mar Menor hace ya cerca de dos décadas.

«Yo no sé nada de este proyecto», remarcó Saura. «No recuerdo que vinieran a presentar nada». El exconcejal sostuvo que la exalcaldesa de Cartagena, Pilar Barreiro, no llegó a comentarle nada sobre este macroproyecto y que no supo de su existencia hasta que este fue presentado oficialmente, cuando él ya no era edil de Urbanismo.

En la mañana de este martes también declaró ante los magistrados de la Audiencia una arquitecta municipal que reconoció que hicieron la aprobación inicial de la modificación puntual número 113 del PGOU de Cartagena, que reclasificaba como urbanizable parte del espacio protegido de Lo Poyo, sin que hubiese llegado la declaración de impacto ambiental (DIA). «Lo aprobamos provisionalmente porque era un acto de trámite», explicó la testigo. «En aquella época tramitábamos todo con bastante celeridad».