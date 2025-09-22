Los servicios de conciliación atienden a casi 300 familias de San Pedro del Pinatar

LA VERDAD Lunes, 22 de septiembre 2025, 22:46 Comenta Compartir

La Concejalía de Igualdad y Mujer de San Pedro del Pinatar impulsa diferentes servicios dirigidos a las familias con el fin de favorecer la conciliación de la vida laboral y personal, como las aulas matinales y el transporte escolar al comedor. Estas medidas, que se desarrollan durante el curso académico, alcanzan este año a más de 260 alumnos.

El aula matinal funciona en los centros educativos públicos donde existe demanda suficiente, en horario de 7.30 a 9 horas y este curso atiende a 190 escolares. Esta actividad gratuita está atendida por diez monitores cualificados que realizan actividades como manualidades, juegos y apoyo en tareas. Además, cuenta con profesionales especializados en la atención a alumnado con necesidades educativas especiales. En el ámbito del transporte, se facilita el acceso al comedor del colegio Las Esperanzas a los alumnos de colegios públicos que no disponen de este servicio. Para ello, se han habilitado dos líneas que trasladan a 74 niños desde sus centros de referencia, al final de la jornada lectiva.

Temas

San Pedro del Pinatar