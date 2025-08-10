La rehabilitación del histórico balneario de Las Monjas de San Pedro avanza a buen ritmo en el taller Las labores de restauración de la madera se están llevando a cabo por parte de la carpintería local de Juan Alcaraz Martínez, que participó ya en la década de los 90 en la construcción original

Los trabajos de rehabilitación del histórico balneario de Las Monjas avanzan a buen ritmo en San Pedro del Pinatar. Las labores de restauración de la madera se están llevando a cabo por parte de la carpintería local de Juan Alcaraz Martínez, que participó ya en la década de los 90 en la construcción original, por lo que la estructura se ha desmontado y trasladado a los talleres especializados de la esta firma para su posterior reinstalación.

En el marco del proyecto se procedió al desmontaje del recinto y se trabaja en todos sus componentes, tanto estructurales como ornamentales, todos ellos de madera. La iniciativa, impulsado por el Consistorio municipal, busca recuperar y preservar una construcción singular que forma parte del patrimonio arquitectónico y cultural de la localidad, calificado además como bien protegido culturalmente.

El proyecto de rehabilitación, redactado por el arquitecto Ricardo García Baño, responde a la necesidad de garantizar la seguridad estructural del edificio y devolverle su esplendor original, respetando su diseño y materiales tradicionales. Incluye, entre otras actuaciones, la restauración de la pasarela de acceso, la consolidación de la plataforma principal, la reparación de la caseta central y la reposición de elementos decorativos deteriorados. El alcalde, Pedro Javier Sánchez, visitó el taller la pasada semana.

