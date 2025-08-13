La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Sara Rubira, durante su visita a las instalaciones de la Edar. CARM

Esamur invierte 507.000 euros en la renovación de la depuradora de San Pedro

La instalación de nuevos silos de almacenamiento de fangos garantizará «la excelencia en la gestión del ciclo del agua» en una planta con casi 20 años

LA VERDAD

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:31

El Gobierno regional ha realizado mejoras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de San Pedro del Pinatar «encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento ... de las instalaciones de saneamiento y depuración». Así lo destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien visitó recientemente la planta, donde la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) ha invertido 507.000 euros.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Antonio Méndez: «Los animales son muy inteligentes, también los peces: una mantarraya nos pidió una vez ayuda»
  2. 2 Apagan un incendio con varios focos en la bajada del Puerto de la Cadena, en Murcia
  3. 3 Detenido por violar a punta de navaja a una mujer en San Javier
  4. 4 La sorprendente piscina improvisada de unos albañiles murcianos para combatir el calor en una obra
  5. 5 Detienen a siete vecinos de Murcia por una brutal paliza a un joven de 18 años en Orihuela
  6. 6

    Crece la contratación de médicos sin el MIR ante el déficit de profesionales en la Región de Murcia
  7. 7

    El Muelas acusa a Francisco del crimen de Cabezo de Torres: «Lo degolló y me dijo que lo descuartizara; no lo hice»
  8. 8 Una niña de seis años muere tras ser atropellada por una ambulancia en el centro de Valencia
  9. 9 Vuelven a activar el aviso amarillo por lluvia y tormentas este miércoles en parte de la Región de Murcia
  10. 10 El ministro prevé que la línea de tren Murcia-Almería esté operativa en 2027

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Esamur invierte 507.000 euros en la renovación de la depuradora de San Pedro

Esamur invierte 507.000 euros en la renovación de la depuradora de San Pedro