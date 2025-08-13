Esamur invierte 507.000 euros en la renovación de la depuradora de San Pedro

El Gobierno regional ha realizado mejoras en la Estación Depuradora de Aguas Residuales (Edar) de San Pedro del Pinatar «encaminadas a garantizar el correcto funcionamiento ... de las instalaciones de saneamiento y depuración». Así lo destacó la consejera de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, Sara Rubira, quien visitó recientemente la planta, donde la Entidad de Saneamiento y Depuración de la Región de Murcia (Esamur) ha invertido 507.000 euros.

La Comunidad ha instalado nuevos silos para el almacenamiento de fangos y un nuevo sistema de retención de elementos flotantes. «Tenemos muy claro que la excelencia en la gestión del ciclo del agua solo se mantiene con inversiones que nos permitan seguir ofreciendo a nuestros ciudadanos un servicio de calidad», comentó.

Al igual que otras estaciones de la Región de Murcia, la depuradora de San Pedro del Pinatar «se acerca a los veinte años, cercana al plazo de vida útil de la mayor parte del equipamiento necesario, por lo que es imprescindible acometer inversiones para mantener la planta en un estado óptimo», explicó Rubira.

La renovación y mejora de los equipos deteriorados y obsoletos ha permitido, además, a la Administración regional cumplir lo previsto en la ley de protección de infraestructuras críticas y «garantizar el correcto funcionamiento de las instalaciones de saneamiento y depuración, cuyo servicio puede considerarse esencial para la salud pública».