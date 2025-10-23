El Pleno de San Javier aprueba subir el recibo de la basura 1,65 euros al mes El PP señala que la ley obliga a repercutir el coste del contenedor marrón; el PSOE vota a favor en el Pleno, Vox en contra y Pleamar se abstiene

LA VERDAD Jueves, 23 de octubre 2025, 22:36 Comenta Compartir

El Pleno del Ayuntamiento de San Javier aprobó este jueves la subida del recibo de basuras, «al que están obligados todos los ayuntamientos de más de 5.000 habitantes con la entrada en vigor de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular», informaron fuentes del Consistorio. Añadieron que «esta ley estatal, de obligado cumplimiento a partir de 2025, exige implantar una tasas que cubra íntegramente el coste de recogida, transporte y tratamiento de residuos para locales comerciales y domicilios particulares». El cambio de la ordenanza se aprobó con los votos a favor de PP y PSOE, la abstención de Pleamar y el rechazo de Vox.

El portavoz del gobierno municipal, Héctor Verdú (del PP), destacó que «la normativa establece que los ayuntamientos deberán tener implantado el quinto contenedor (o contenedor marrón), de residuos orgánicos, antes de fin de año, lo que supondrá un gasto adicional de 1.350.000 euros, que la normativa obliga a repercutir íntegramente en el recibo, que se encarecerá 1,65 euros al mes».

Industria, comercio y hostelería

«A pesar de esta subida, será el más barato de su entorno y uno de los más bajos de la Región de Murcia», agregó. Y detalló que, a partir de 2026, se cobrará en dos plazos en un lugar de en uno. Será de 98,80 euros en San Javier, «mientras que en San Pedro del Pinatar [donde gobierna el PP] es de 138,60 euros o en Los Alcázares [PSOE] de 106 euros. Los vecinos de La Manga del Mar Menor pagarán 98,89 en el término de San Javier y 196 en el de Cartagena», añadió. En la nueva baremación, la vivienda tendrá una tasa fija de 98,80 euros al año. Empresas, comercios y hostelería tendrán un coste progresivo según su envergadura, en metros cuadrados o habitaciones (hoteles y alojamientos).

Un comercio de hasta 100 metros cuadrados pagará 148 euros al año; y hasta 300 metros, 262 euros. A fábricas, talleres y empresas, «a las que se les supone una mayor generación de residuos», se les aplicará una tabla que va de 520 euros si no sobrepasan los 300 metros a 1.150 euros para las de más de 5.000 metros. Bares y cafeterías abonarán 246 euros si tienen menos de 200 metros y hasta 2.320 euros con más de 1.000 metros.

El Pleno aprobó también, en este caso por unanimidad, la modificación de la ordenanza que regula el Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), en lo referido al de tipo rústico. Habrá una bajada del 18% en el tipo impositivo, que pasará del 0,75% al 0,62%. Fue un compromiso electoral» del PP, «como medida de apoyo a los agricultores», apuntó Verdú.

Desarrollo urbanístico

Asimismo, la corporación dio el visto bueno inicial a la modificación 74 de las Normas Subsidiarias. «Supondrá la creación de 468.000 m2 de suelo industrial en San Javier en dos sectores, de los que 50.800 serán suelo dotacional para el Ayuntamiento, 68.000 para zonas verdes y 35.000 para viarios», señaló el concejal de Urbanismo, Antonio Martínez. El PP votó a favor, Pleamar y Vox se abstuvieron y el PSOE se opuso.