Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España

Hasta 147.000 asientos ofertará Ryanair este otoño e invierno desde el aeropuerto internacional de la Región de Murcia. Se trata de un ... incremento en la capacidad del 37% con respecto a la temporada baja del pasado ejercicio. Un salto especialmente relevante dentro del actual contexto de recorte de plazas protagonizado en España por la compañía de bajo coste líder, que alcanza una cuota del 54% sobre el total de pasajeros de la terminal de Corvera. De hecho, mantendrá la conexión con Londres Stansted con cuatro frecuencias semanales, al igual que incrementará con un vuelo más a la semana las rutas con las ciudades de Birmingham, en Reino Unido, y la capital irlandesa de Dublín, alcanzando también ambas cuatro en total.

Así lo ha confirmado a LA VERDAD la portavoz de la aerolínea, Alejandra Ruiz. Un incremento en la programación que proporcionará a los ciudadanos de la Comunidad y visitantes, fundamentalmente británicos, más opciones y conexiones regulares «con las tarifas más bajas de Europa». En cambio, frente a este crecimiento, se ha optado por la eliminación de dos millones de plazas en la programación general en España entre las dos temporadas, «debido al excesivo aumento de las tasas de Aena (+6,6%) y a los ineficaces planes de incentivos».

La Comunidad destaca la incorporación de Tenerife Norte en esta temporada baja, con 4 conexiones; y un vuelo más a Barcelona

Esta apuesta por la Comunidad y el destino Costa Cálida por parte de Ryanair supondrá cerrar este año con unos 580.200 viajeros, según sus previsiones, un 12% más que en 2024. «Porque estamos hablando ya de 16 vuelos semanales en el aeropuerto de la Región de Murcia en invierno (incluido Manchester», aclara Ruiz.

Desde octubre a marzo

Desde el Gobierno regional subrayaron ayer que, en conjunto, el aeropuerto «refuerza su conectividad con motivo del inicio de la nueva temporada de invierno, que se desarrollará entre el 26 de octubre y el mes de marzo, con un total de 11 destinos nacionales e internacionales operados por cinco compañías aéreas y 37 frecuencias semanales». Entre las rutas destacan los enlaces con las distintas compañías a la capital británica (Luton, Gatwick y Stansted), al igual que a las otras ciudades referidas y a Bristol, además de las conexiones nacionales con Barcelona, Gran Canaria y la terminal de Tenerife Norte.

Con todo, la principal novedad que destacan es la incorporación del destino de Tenerife Norte, que inició operaciones el pasado mes de abril, lo que supone un destino más y un incremento de cuatro frecuencias semanales. Además, la ruta que conecta la Región con Barcelona, operada por Volotea, amplía su programación con una frecuencia adicional de ida y otra de vuelta, pasando de dos a tres vuelos semanales. En global, se refuerza la conectividad con destinos clave tanto nacionales como internacionales, especialmente en el mercado británico –principal emisor–, y mejora los enlaces estratégicos con Canarias y la capital catalana.

Durante esta temporada, las compañías que operarán en Corvera son Binter, con vuelos a Gran Canaria y Tenerife Norte; EasyJet, que conecta con Bristol, Londres-Luton y Londres-Gatwick; Ryanair, con rutas a Dublín, Birmingham, Londres-Stansted y Manchester; Volotea, con servicio a Barcelona; y Air Arabia, con ruta hasta Nador (Marruecos), que sustituye a la que tenía en Oujda.

La terminal regional operará en 11 destinos en los próximos meses, tras crecer un 4,5% en viajeros internacionales este año

En el acumulado del año (enero-septiembre), el aeropuerto regional alcanza un volumen de 767.115 pasajeros, lo que supone un repunte del 2,3% en relación con el mismo periodo de 2024. Eso sí, los viajeros internacionales aumentan un 4,5%, consolidando la tendencia positiva de la actividad y el papel futuro de la terminal como infraestructura estratégica para la movilidad, el turismo y el desarrollo económico.

Desde Ryanair reivindican que la programación en la terminal murciana en la temporada de invierno 2025/2026 contribuye a apoyar más la conectividad fuera de temporada alta. Incluso, estiman, según sus cálculos, que su apuesta permitirá la creación de más de 450 puestos de trabajo en el territorio, impulsando el turismo durante todo el año.

Oferta hasta enero

La programación de invierno de la aerolínea irlandesa en el caso de la conexión Londres-Stansted se desarrolla martes, viernes, sábado y domingo. Mientras que los de Dublín se realizan lunes, jueves, sábado y domingo; y los de Birmingham, lunes, miércoles, viernes y domingo. Finalmente, la operativa con Manchester se lleva a cabo martes, miércoles, jueves y sábado. Toda la oferta de vuelos de la compañía con destino y origen a la Región está disponibles en la web de Ryanair, con precios a partir de 24,99 euros para viajar hasta enero, con reservas antes del próximo día 26.