Un avión de Ryanair en el aeropuerto de Corvera en una imagen de archivo. Javier Carrión/ AGM

Ryanair eleva un 37% las plazas en Corvera este invierno frente a su recorte en España

La aerolínea de bajo coste mantendrá la ruta con Londres Stansted con cuatro frecuencias y ampliará un vuelo más a Dublín y Birmingham

Zenón Guillén

Zenón Guillén

Jueves, 23 de octubre 2025, 01:16

Hasta 147.000 asientos ofertará Ryanair este otoño e invierno desde el aeropuerto internacional de la Región de Murcia. Se trata de un ... incremento en la capacidad del 37% con respecto a la temporada baja del pasado ejercicio. Un salto especialmente relevante dentro del actual contexto de recorte de plazas protagonizado en España por la compañía de bajo coste líder, que alcanza una cuota del 54% sobre el total de pasajeros de la terminal de Corvera. De hecho, mantendrá la conexión con Londres Stansted con cuatro frecuencias semanales, al igual que incrementará con un vuelo más a la semana las rutas con las ciudades de Birmingham, en Reino Unido, y la capital irlandesa de Dublín, alcanzando también ambas cuatro en total.

