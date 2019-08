La Región rechaza llevar a los tribunales al Gobierno central por la financiación Javier Celdrán. La Consejería de Hacienda califica de «radical» la postura de Cataluña, que invita al resto de comunidades a reclamar judicialmente el dinero que les adeudan JULIÁN MOLLEJO Jueves, 22 agosto 2019, 01:08

El Gobierno regional seguirá reclamando soluciones para la infrafinanciación que sufre, pero no recurrirá a los tribunales para tratar que el Gobierno central le abone el dinero que le corresponde, tal y como anunció ayer que hará la Generalitat catalana, iniciativa a la que invitó a sumarse al resto de comunidades.

«El Gobierno de la Región de Murcia rechaza la postura radical de Cataluña, pero exige la reforma urgente del sistema de financiación», indicaron desde la Consejería de Presidencia y Hacienda al requerir su opinón sobre la propuesta lanzada por el vicepresidente de la Generalitat y consejero de Economía y Hacienda, Pere Aragonès.

«El Gobierno regional se posiciona siempre dentro del respeto institucional», agregaron desde el departamento de Javier Celdrán.

La Consejería acusó a Pedro Sánchez de «bloquear la mejora de la financiación autonómica que tenía lista el expresidente Mariano Rajoy» y le exigió que «se acabe el bloqueo para que sea posible la inaplazable reforma del sistema de financiación autonómica que condena a la infrafinanciación a los habitantes de la Región de Murcia», dado que esta comunidad, recordó, es «la peor financiada, junto a Valencia, por el sistema que impuso el Gobierno de Rodríguez Zapatero en 2009».

El contencioso administrativo anunciado ayer por Cataluña tiene su origen en una supuesta deuda de 1.317 millones de euros, correspondientes principalmente a la financiación de 2019. El grueso del recurso catalán se centrará en reclamar los 874 millones correspondientes a los anticipos de financiación de este año que no se han transferido, a pesar de que el Gobierno central se comprometió a abonar.

En el caso de la Región de Murcia son 85 millones los que la Consejería de Presidencia y Hacienda calcula que recibirá de menos este año por la no actualización de las entregas a cuenta de la recaudación del IVA del pasado ejercicio.

Compromiso incumplido

Desde la Consejería recuerdan que la Región recibe cada año 1.200 millones menos que Cantabria, la comunidad mejor financiada, y explican que «la ministra de Hacienda se comprometió personalmente el pasaso año a corregir el sistema de pagos del IVA para no llegar a esta situación y no lo ha hecho», con la excusa de que el Gobierno central, al estar en funciones, no puede adoptar tal decisión.

El presidente del Gobierno valenciano, Ximo Puig, también se pronunció ayer sobre la propuesta de Cataluña. «Cada Gobierno puede entenderlo de una manera o de otra», afirmó Puig, pero agregó que su Gobierno está «por el diálogo y por la solución más que hacer partidismo y confrontación» en este tema.