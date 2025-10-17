La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales

La Región de Murcia se colocó, en el segundo trimestre de este año, como la comunidad autónoma con una mayor tasa de rupturas matrimoniales. Los ... juzgados de la Comunidad registraron, entre abril y junio, hasta 861 divorcios y separaciones, de acuerdo a la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra supone nueve rupturas firmadas ante la Justicia de media cada día y una tasa de 54,9 disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la ratio más alta del país.

Las 861 rupturas contabilizadas en la Región en el segundo trimestre del año suponen, en realidad, un leve descenso, de un 7,2%, respecto al mismo periodo del año anterior. Pese al bajón, la cifra deja entrever el apuntalamiento de la reactivación de las rupturas después de que en 2020 se alcanzase el mínimo de divorcios registrados desde el año 2007. Con estos mimbres Murcia se sitúa como la comunidad con mayor tasa de demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes, seguida de Baleares (52,2), Comunidad Valenciana (52,1) y Canarias (51,4). La media nacional es de 43,9 demandas por cada 100.000 habitantes.

Entrando al detalle la estadística del Poder Judicial revela que, en este periodo, las demandas de divorcio de mutuo acuerdo (508) aumentaron un 10,2%, mientras que las de los divorcios no consensuados (321) bajaron un 25,2% con respecto al año pasado. Por lo que respecta a las demandas de separación, las no consensuadas (12) se aminoraron alrededor de un 20% y las consensuadas (18) cayeron un 18,2%.

Las peticiones de modificación de medidas –estas permiten variar las condiciones fijadas en una sentencia anterior de divorcio siempre que se acredite un cambio real en las circunstancias personales o económicas– registradas entre abril y junio de este año (481) fueron bastante similares a las del mismo periodo del año anterior (424). Las consensuadas aumentaron un 7,3% mientras que las no consensuadas descendieron un 14,1%.