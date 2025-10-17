La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Firma de un divorcio. Freepik

La Región de Murcia se sitúa a la cabeza del país en rupturas matrimoniales

Los juzgados murcianos registran en el segundo trimestre del año una media de nueve divorcios y separaciones al día, la tasa más elevada del país

Alicia Negre

Alicia Negre

Murcia

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:51

La Región de Murcia se colocó, en el segundo trimestre de este año, como la comunidad autónoma con una mayor tasa de rupturas matrimoniales. Los ... juzgados de la Comunidad registraron, entre abril y junio, hasta 861 divorcios y separaciones, de acuerdo a la estadística publicada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La cifra supone nueve rupturas firmadas ante la Justicia de media cada día y una tasa de 54,9 disoluciones matrimoniales por cada 100.000 habitantes, la ratio más alta del país.

