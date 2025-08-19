La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Estado de las obras de remodelación del hotel Arco de San Juan, en Murcia, ayer. Javier Carrión / AGM

La Región de Murcia está a la cola del país en la previsión de nuevos hoteles

La Comunidad solo prevé la apertura o remodelación en los próximos tres años de más establecimientos que Cantabria, Navarra, La Rioja y Melilla

Lázaro Giménez

Lázaro Giménez

Martes, 19 de agosto 2025, 00:51

La Región de Murcia no es ajena al interés de los inversores del sector turístico, pero está muy lejos de las previsiones de crecimiento que ... existen en otras comunidades. A pesar de que los últimos meses han dejado un reguero de anuncios en esta materia, con ampliaciones, adquisiciones o nuevas construcciones de establecimientos hoteleros, el informe 'The Property Telescope' realizado por la consultora EY-Parthenon sitúa la Región a la cola de las comunidades con proyectos de esta naturaleza previstos para el periodo 2025-2028. Con 15 establecimientos pendientes de renovación o de nueva apertura, solo se sitúa por delante de Melilla (2), Cantabria (3), Navarra (9) y La Rioja (11). Queda también rezagada respecto de las grandes potencias turísticas del país, como Andalucía (260), la Comunidad Valenciana (126), Madrid (66), Canarias (44) y Cataluña (41), donde se concentran gran parte de las previsiones.

