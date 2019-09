Dos profesores de la UMU reciben un premio internacional por sus contribuciones a la Física El catedrático de Análisis Matemático Francisco Esquembre, uno de los profesores de la UMU premiados por la American Physical Society, en una fotografía de archivo. / Fran Manzanera Se trata de los primeros españoles que reciben el galardón concedido por la American Physical Society, que reconoce su labor en la creación de simulaciones científicas por ordenador EFE Murcia Lunes, 30 septiembre 2019, 15:56

Los profesores de la Universidad de Murcia (UMU) Francisco Esquembre y Félix García Clemente fueron distinguidos con el prestigioso premio Excellence in Physics Education Award, que concede la American Physical Society (APS) y que valoró «su compromiso sostenido con la excelencia en la enseñanza de la Física».

Se trata de los primeros españoles que reciben este premio, que reconoce su labor en el marco del proyecto Open Source Physics con la herramienta informática Easy Java/Javascript Simulations, que sirve para crear simulaciones científicas por ordenador para facilitar el aprendizaje de esa ciencia.

Esquembre, catedrático de Análisis Matemático, y García Clemente, profesor de Arquitectura y Tecnología de Computadores, recogerán el premio, que ya tienen también científicos como Carl Wieman, Premio Nobel de Física en 2001, en Washington en abril de 2020.

El galardón se une a otros importantes reconocimientos conseguidos por el proyecto Open Source Physics, como el premio Science Prize for Online Resources in Education (Spore), otorgado por la revista Science en 2011; el premio Excellence Award for a Multimedia Resource de la Asociación Europea Multimedia in Physics Teaching and Learning, en 2015; y el premio Unesco King Al-Khalifa, por el uso de tecnologías de la información en la educación, también en 2015.