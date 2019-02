Un policía local niega que le rompiera la mandíbula a una joven de un golpe El agente dice que la chica le abofeteó cuando fue a hacerle la prueba de alcoholemia a la conductora del vehículo en el que ambas viajaban RICARDO FERNÁNDEZ Martes, 26 febrero 2019, 07:53

El agente emitía sonidos de desaprobación en la sala durante la declaración de la chica. Fue justo en el momento en el que ella explicaba la reacción del policía local al golpe que ella le había dado previamente. «No vi venir el puñetazo. Me dio en la mejilla, caí al suelo y empecé a sangrar», afirmó ella en el juicio celebrado ayer en el que ambos declararon como acusados y en el que ella se enfrenta a 9 meses de prisión por un delito de atentado y otro de lesiones. La versión del policía, para quien el fiscal pide a su vez un año de cárcel por un delito de lesiones, era bien distinta. Según explicó, el 9 de junio de 2016 a las cuatro de la madrugada, él y su compañero detuvieron a un coche que circulaba en sentido contrario a ellos y con una puerta rota en la pedanía murciana de El Raal. Cuando los tres ocupantes se bajaron, los policías observaron que se encontraban ebrios, por lo que requirieron a la conductora para que se sometiera a una prueba de alcoholemia, a lo que esta se negó. «El coche no estaba en marcha. Íbamos empujándolo porque se había parado. Por eso no entendí que le hiciera soplar», dijo la acusada. En ese momento, la declarante insultó al agente «y me dio un bofetón. Le respondí con un manotazo con poca fuerza. Fue una reacción instintiva», declaró el agente.

El parte médico revela que la chica sufrió una fractura de mandíbula. «Estuvo golpeando las ventanillas y la mampara del coche patrulla cuando la detuvimos. Se debió autolesionar», se defendió el policía.