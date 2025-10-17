Veinte bandas de música de la Región de Murcia desfilarán este sábado por las calles de Santomera Además de un pasacalles, habrá un acto de imposición de corbatines y una interpretación conjunta de varias piezas

Santomera será este sábado la sede del XI Día de la Federación de Bandas de la Región de Murcia, en el que veinte bandas, asociaciones y agrupaciones musicales tomarán la localidad. El evento, que cuenta con el apoyo de la Comunidad Autónoma y del Ayuntamiento de Santomera, consistirá en un pasacalles, un acto de imposición de corbatines, en la Casa Ayuntamiento, y una interpretación conjunta de varias piezas con la intervención un millar músicos.

La titular de Cultura indicó que «Esta celebración es una reivindicación de la gran labor que realizan las bandas de los distintos municipios, promoviendo el talento musical y las actividades culturales. Sin duda, su labor a lo largo de los años contribuye al mayor aprecio por el conjunto de la sociedad de la cultura», explicó la consejera de Turismo, Cultura, Juventud y Deportes, Carmen Conesa, que presentó la jornada junto al alcalde de Santomera, Víctor Martínez.

Está previsto que este sábado, 18 de octubre, comiencen a llegar las bandas a Santomera a las 9.30 horas, para arrancar a las 11.00 horas con el pasacalles desde la avenida Juan Carlos I. Desde allí, las veinte bandas se dirigirán hacia la calle de la Gloria para llegar al Ayuntamiento, en la plaza Borregero-Artés, donde se impondrán los corbatines.

A las 13.00 horas, en una la actuación conjunta, todos los músicos interpretarán 'La parranda', 'Natalia', 'Serás capitán', el Himno de la Federación y el Himno de España. La jornada de convicina se prorroga durante toda la tarde.

El encuentro, en el que la Asociación Musico-Cultural Euterpe de Santomera hará de anfitriona, contará con las bandas municipales de Molina de Segura y Cieza; Banda de Música de Moratalla; Banda Sinfónica de San Javier; Banda Agrupación Musical de Blanca; agrupaciones musicales Santa Cecilia de Abarán; Santa Cecilia de Archena, Caravaca de la Cruz; Villa de Fuente Álamo; Virgen de la Fuensanta-Los Garres; Las Musas de Guadalupe; Nuestra Señora de los Remedios de Pliego; Muleña; Cabezo de Torres; Totana; y Nuestra Señora del Pasico de Torre Pacheco; además de las asociaciones Amigos de la Música de Alcantarilla y Amigos de la Música de Las Torres de Cotillas, y la Unión Musical de San Pedro.

