López Miras anuncia dos nuevos colectores en Mula y pide «un cambio político» municipal

El presidente de la Comunidad Autónoma y del Partido Popular de la Región de Murcia, Fernando López Miras, anunció una inversión de 1,5 millones de euros en la construcción de dos nuevos colectores en el municipio. El objetivo es «dar tranquilidad a los vecinos ante la llegada de lluvias torrenciales», manifestó en la clausura del Congreso Local del PP de Mula.

«Seguiremos modernizando las infraestructuras hidráulicas con un gran colector de pluviales, capaz de recoger hasta 10 metros cúbicos por segundo, y otro colector de saneamiento para reforzar la red actual», explicó López Miras en el municipio, que gobierna el PSOE. Y añadió que, «ante la desidia del Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene olvidadas en un cajón muchas obras hidráulicas que son fundamentales, desde el Gobierno regional actuamos para proteger a la gente cuando más llueve».

«Mula es una ciudad agrícola, turística también, de comercio, de autónomos, y, por tanto, no puede estar callada ante las tropelías que está haciendo el Gobierno de España», manifestó el líder de los populares murcianos.

Sobre el Consistorio, cuyo alcalde es Juan Jesús Moreno, López Miras apuntó que «el Ayuntamiento de Mula no se puede callar cuando el Gobierno de Pedro Sánchez decide recortar un 50% el Trasvase Tajo-Segura». El presidente popular concluyó: «Mula necesita un gobierno municipal del Partido Popular. Necesita un cambio político, que llegará de la mano del proyecto de renovación e ilusión liderado por Francisco Pastor».