Inyección de 1,1 millones para quince municipios de la Región de Murcia Una subvención de la Comunidad permitirá 25 actuaciones en centros sociales y parques de pedanías y zonas rurales

Jesús Yelo Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:29 Comenta Compartir

Quince municipios de la Región recibirán una inyección directa por importe de más de 1,1 millones de euros –concretamente 1.112.472 euros– para mejorar sus centros sociales, parques e instalaciones deportivas. Se trata de localidades de menos de 5.000 habitantes y que en la última década –entre 2014 y 2024– han visto cómo su población se iba reduciendo. Este montante procede del Fondo de Cohesión y Transformación Territorial –90.603 euros– y del presupuesto de la propia Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias de la Región. Va destinado a ejecutar hasta 25 actuaciones que deberán estar concluidas antes del 31 de diciembre de 2026.

Caravaca de la Cruz recibirá una de las cuantías más generosas: hasta 123.735 euros para la remodelación de espacios sociales en las pedanías de Benablón y Navares; mejora de espacios deportivos en Archivel, Navares y Los Prados, e instalación de juegos biosaludables en parques de varias pedanías. Igual cantidad recibirá Moratalla para la rehabilitación de parques infantiles en El Sabinar, Cañada de la Cruz y Benizar, y la mejora de equipamientos e infraestructuras de polideportivos y salones sociales de varias pedanías.

ALGUNOS DATOS 123.735 euros recibirá Caravaca para varios proyectos, una de las cantidades más generosas.

56.312 euros se destinarán a la mejora de la Casa de la Cultura de Albudeite.

90.023 euros irán a parar a Abarán para la mejora de varios de sus parques infantiles.

Cehegín se beneficiará de 123.000 euros para la adecuación y modernización del centro social de Canara. Abarán y Abanilla recibirán cada una la cantidad de 90.023 euros para mejorar los parques infantiles en Virgen del Oro, San José Artesano, Hoya del Campo y Venta de la Aurora, y para adecuar centros sociales en Barinas, Cañada de la Leña y El Cantón y en espacios deportivos en Macisvenda, Mahoya Barinas, respectivamente.

Dos nuevas pistas de pádel

Gracias a esta inyección económica, Albudeite y Bullas obtendrán cada uno la cantidad de 56.312 euros. Ese montante irá destinado a la reforma y adecuación de la Casa de Cultura y al centro social en la Copa, respectivamente. Pliego, Ricote, Ulea y Villanueva, por su parte, se embolsarán cada uno 56.312 euros para la instalación de zona infantil de juegos en el parque Las Cañadas, remodelación de parques infantiles en el Huerto Celestino, remodelación y acondicionamiento de dos parques infantiles, y construcción de dos pistas de pádel en La Morra, respectivamente.

Tres actuaciones se acometerán en Aledo y Ojós por 56.312 euros cada uno para la remodelación de las instalaciones deportivas de pádel, mejora de las instalaciones deportivas en el club de petanca y mejora de las instalaciones del centro cultural, y adecuación del centro social para personas mayores, rehabilitación de parque y monolito a la Cohetada y actuaciones de remodelación del polideportivo de Ojós, respectivamente.

En Campos del Río, por su parte, se trabajará para la remodelación de espacios deportivos al aire libre y para la instalación y remodelación de varios parques infantiles por 56.312 euros. Finalmente Calasparra adecuará y modernizará su centro social y el parque infantil en la pedanía de Valentín con una ayuda total de 55.139 euros.