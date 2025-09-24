La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El buitre leonado localizado por la Benemérita en Mula. Guardia Civil

La Guardia Civil rescata un buitre leonado en Mula

Una vecina de la pedanía de Casas Nuevas avisó al Seprona porque el ave llevaba varios días en su finca

LA VERDAD

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 12:51

La Guardia Civil de la Región de Murcia, gracias a la colaboración ciudadana, rescató a un ejemplar de buitre leonado, en la pedanía de Casas Nuevas, en Mula. El ave fue entregada al centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, en Murcia.

La actuación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil fue alertado por una vecina de la pedanía muleña de Casas Nuevas de la localización de un buitre, en una precaria situación.

Agentes del Seprona se desplazaron al domicilio y se entrevistaron con la mujer. Al parecer, el animal había llegado a la finca donde reside y, después de varios días, permanecía ahí sin poder retomar el vuelo.

Los agentes cogieron al animal y lo trasladaron hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, de Murcia, donde fue atendido por expertos veterinarios.

El animal pesa 7 kilos

Se trata de un ejemplar de buitre leonado, de 7 kilos de peso. Aunque en España no se considera una especie especialmente amenazada, está catalogado como de interés especial desde 1990, por lo que merece una atención particular en función de su valor científico, ecológico y cultural.

La Guardia Civil agradece la inestimable colaboración ciudadana que ha permitido el rescate del ave en condiciones que permiten su recuperación.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Iron Maiden liderará el Rock Imperium de Cartagena con su gira de 50 aniversario
  2. 2 A prisión por tratar de matar a dos mujeres de una familia rival en Cartagena
  3. 3 La Fiscalía reabre la causa contra el exjefe de Urgencias del Reina Sofía y se querella por presunta agresión sexual a nueve sanitarias
  4. 4 Concierto gratuito de la Orquesta Panorama en la Región de Murcia: dónde y cuándo actúan
  5. 5

    Un enfermero murciano en Gaza: «Nos llegaban niños con disparos. Nunca estás preparado para eso»
  6. 6 Disneyland París está buscando trabajadores en España: ciudades y fechas en las que se realizarán las entrevistas
  7. 7

    Trece municipios de la Región de Murcia aspiran ya a albergar el centro de microchips
  8. 8

    Retoman la construcción de 135 viviendas que López Rejas dejó sin acabar en la pedanía murciana de La Ñora
  9. 9

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación
  10. 10

    El modelo «obsoleto» de oposiciones docentes, a examen en Educación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad La Guardia Civil rescata un buitre leonado en Mula

La Guardia Civil rescata un buitre leonado en Mula