La Guardia Civil rescata un buitre leonado en Mula Una vecina de la pedanía de Casas Nuevas avisó al Seprona porque el ave llevaba varios días en su finca

Miércoles, 24 de septiembre 2025

La Guardia Civil de la Región de Murcia, gracias a la colaboración ciudadana, rescató a un ejemplar de buitre leonado, en la pedanía de Casas Nuevas, en Mula. El ave fue entregada al centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, en Murcia.

La actuación se inició cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil fue alertado por una vecina de la pedanía muleña de Casas Nuevas de la localización de un buitre, en una precaria situación.

Agentes del Seprona se desplazaron al domicilio y se entrevistaron con la mujer. Al parecer, el animal había llegado a la finca donde reside y, después de varios días, permanecía ahí sin poder retomar el vuelo.

Los agentes cogieron al animal y lo trasladaron hasta el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre El Valle, de Murcia, donde fue atendido por expertos veterinarios.

El animal pesa 7 kilos

Se trata de un ejemplar de buitre leonado, de 7 kilos de peso. Aunque en España no se considera una especie especialmente amenazada, está catalogado como de interés especial desde 1990, por lo que merece una atención particular en función de su valor científico, ecológico y cultural.

La Guardia Civil agradece la inestimable colaboración ciudadana que ha permitido el rescate del ave en condiciones que permiten su recuperación.