El alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria (i), ayer en la visita del consejero Vázquez (3d). CARM

La Comunidad restaura 81 kilómetros de diez caminos forestales de Moratalla

La actuación de Medio Ambiente refuerza la conectividad ecológica del Noroeste y mejorará el acceso, la vigilancia y la gestión de los espacios

Juan F. Robles

Lunes, 11 de agosto 2025, 23:50

La Consejería de Medio Ambiente, Universidades, Investigación y Mar Menor inicia las obras de restauración de 81 kilómetros de diez caminos forestales en Moratalla, una actuación clave para reforzar la conectividad ecológica de la comarca del Noroeste y mejorar la conservación de algunos de sus espacios naturales más valiosos.

El consejero Juan María Vázquez y el alcalde de Moratalla, Juan Pascual Soria, visitaron ayer las obras que permitirán «mejorar el acceso a zonas de alto valor ecológico y facilitar su conservación, vigilancia y gestión ambiental». Las actuaciones supondrán una inversión de 737.000 euros, con financiación europea del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia ('Next Generation' EU).

La intervención, que se extenderá hasta final de año, comprende la restauración de diez caminos que discurren por enclaves de alto valor ecológico como la Sierra de la Muela, la Sierra del Buitre, la Rogativa, Inazares y Revolcadores, dentro de la Red Natura 2000.

Los trabajos consisten en la mejora del firme, el acondicionamiento de explanadas, la limpieza y reparación de sistemas de drenaje (cunetas, badenes o pasos de agua), así como la estabilización de taludes. Además, se han priorizado soluciones de bajo impacto ambiental, adaptadas a las condiciones de cada camino.

El eje principal del proyecto es la recuperación de la vía pecuaria Cordel de Cehegín, que articula gran parte del territorio natural del municipio moratallero y por la que transitan rebaños trashumantes, senderistas y visitantes. Esta vía constituye un corredor ecológico estratégico, favoreciendo la conexión entre hábitats y el desplazamiento de especies.

Se actúa sobre zonas reconocidas como lugar de interés comunitario (LIC), zona de especial conservación (ZEC) y zona de especial protección para las aves (ZEPA), por su riqueza natural y biodiversidad. La restauración de estos caminos permitirá mantener su funcionalidad ecológica y asegurar la conservación de especies y ecosistemas. Juan María Vázquez subrayó durante la visita a los trabajos en Moratalla que «recuperar estos caminos es mucho más que una obra; es una apuesta por el futuro de los montes y por el futuro de las personas que viven en la zona».

