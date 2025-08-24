El artista Paco Fernández presenta su cartel de las fiestas de Cehegín

LA VERDAD Domingo, 24 de agosto 2025, 08:18 Comenta Compartir

El artista ceheginero Paco Fernández presentó su obra del cartel anunciador de las fiestas patronales 2025, enmarcadas en un año histórico en el que la localidad celebra el Año Jubilar por el 300 aniversario de la llegada de su patrona, la Virgen de las Maravillas, y el centenario de su coronación canónica pontificia. La imagen mariana protagoniza la composición.

Como si de un telón festivo se tratara, una cortina superior con tres ángeles que custodian la imagen central de la virgen, y en la parte inferior, el pueblo de Cehegín engalanado, flanqueado por farolillos que evocan la decoración tradicional del carro. Una obra que une arte, devoción y tradición, y que ya forma parte de la memoria colectiva de la ciudad. Así lo destaca el Consistorio.

La alcaldesa, Alicia del Amor, destacó la trayectoria del autor, subrayando que su cartel es «un espectáculo que capta la esencia de nuestras celebraciones y el sentimiento de todo un pueblo hacia su patrona». Asimismo, agradeció el esfuerzo de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, presidida por Tomás Noguerol, quien asistió al acto junto a las autoridades civiles y eclesiásticas.