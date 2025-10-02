La Feria de Alhama enamora a vecinos y visitantes un año más

Las fiestas Patronales de Alhama en honor a la Virgen del Rosario, que se celebran del 3 al 12 de octubre, regresan cargadas de actividades

El recinto ferial de Alhama volverá a convertirse en el centro neurálgico de las fiestas.

Todo está preparado en Alhama de Murcia para que den comienzo sus célebres fiestas patronales en honor a la Virgen del Rosario. Aunque la programación de la Feria de Alhama como tal lleva unos días de rodaje, no será hasta mañana viernes 3 de octubre cuando se procederá al encendido del recinto ferial Nueva Espuña, «un espacio de encuentro donde grandes y pequeños vivirán momentos inolvidables», tal y como asegura la alcaldesa del municipio, Rosa Sánchez. Al mismo tiempo también se inaugurará la zona de chiringuitos y algunos minutos antes la feria de atracciones, así como el mercadillo artesanal que se instalará en la plaza de las Américas.

Una noche de diversión que dará paso el sábado al popular chupinazo. Este año, el pregón correrá a cargo de Pepi García Peña, maestra y presidenta del Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario, que hablará del corazón de las tradiciones y la cultura de Alhama.

Por delante, dos semanas intensas de actividad en las que «nuestra localidad se llena de música, tradición y alegría, uniendo historia y diversión en cada rincón», asegura la alcaldesa de Alhama.﻿

El calendario de actividades incluye propuestas tan variadas como el desfile de carrozas de las Peñas, la XLV Muestra Nacional de Folklore, conciertos de artistas como Pancho Varona (3 de octubre), Nacha Pop (11 de octubre) o Alejo Stivel (11 de octubre), la Feria de Día con música en directo, actividades deportivas como la Bajada del Moral y el Alhama Trail, así como espectáculos para toda la familia como el musical 'El Libro de la Selva'.

No faltarán las citas tradicionales en honor a la Virgen del Rosario, patrona de nuestra localidad, con ofrenda floral, misa solemne, procesión y un castillo de fuegos artificiales de baja intensidad. Además, se refuerza el carácter solidario de la feria con eventos benéficos como el corte de jamón solidario, el basket 3x3 Sal Botando o la recaudación de actividades deportivas para asociaciones locales.

Además, el tradicional desfile de carrozas vendrá acompañado de una gran fiesta final y la entrega de premios en el escenario del Jardín de los Patos, coronando unas fiestas llenas de música, diversión y tradición.

Entre las principales novedades de la programación de las fiestas destaca la incorporación de actividades de animación con DJs en la zona de chiringuitos, ofreciendo música de los años 80 y 90 tras las actuaciones en directo, completando la oferta del recinto hasta las 3:00 de la mañana.

Igualmente, se recupera el formato de Feria de Día, concentrando las actividades en horarios más dinámicos y atractivos para el público. De este modo, la feria estará abierta desde las 12:30 horas del mediodía hasta las 20:00 horas, combinando la mejor gastronomía de tardeo con actuaciones en directo de diversos grupos que abarcan estilos de rock, pop, remember y música comercial.

Además, se habilitará un aparcamiento en el solar frente al Pabellón Adolfo Suárez para facilitar el acceso de los asistentes.

Es reseñable, como viene siendo tónica habitual en los últimos años, la colaboración estrecha del consistorio con las peñas, distintas asociaciones, colectivos, cuerpos de seguridad y trabajadores municipales, «cuya implicación hace posible que cada detalle de la feria salga adelante», asegura la alcaldesa, valorando en este sentido «el esfuerzo de nuestras peñas y de todos los colectivos que hacen posible eventos como la XLV Muestra Nacional de Folclore, el Festival de Bandas de Música, la procesión en honor a la Patrona y su ofrenda floral, los desfiles y concursos, llenando Alhama de color, música y emociones en estos días de fiestas».

Se despide la alcaldesa de Alhama lanzando un mensaje a alhameños y visitantes: «Desde Alhama, os animamos a toda la Región de Murcia a acercaos y disfrutar de estos días únicos, donde la alegría, la tradición y la magia de nuestra feria se viven como en ningún otro lugar».

VIERNES 3 DE OCTUBRE 17:00 h.- Inauguración y apertura del Mercadillo de la Feria en Plaza de las Américas. 19:00 h.- Apertura de las Atracciones de Feria. Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 19:00 h.- Apertura de los chiringuitos. Recinto Ferial 'Nueva Espuña' 20:00 h.- Encendido del recinto ferial Nueva Espuña 23:00 h. Actuación de Pancho Varona. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 24:00 h.- Carpas de las peñas. 24:00 h. Leira. 2:00 h. Ameex. 4:00 h. Benavente. Lugar: Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona Peñas. 1:00 h.- Dj Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona chiringuitos. SÁBADO 4 DE OCTUBRE 08:00 h.- Espeleo iniciación. Organiza: Alhama Club de Orientación y Montaña. 12:30 h.- Apertura de la Feria de Día. Lugar: Calle Paraguay. Abierta los días 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 octubre. Horario: 12:30 a 20:00 horas. Actuación de Los de la Juana (18.00 horas) 20:30 h.- Recepción Homenaje a las peñas de Alhama. Inscripciones: Lugar: calle de la Feria, junto a la Iglesia de San Lázaro. 21:00 h.- Pregón y chupinazo a cargo de Pepi García Peña, presidenta del grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama de Murcia. Lugar: junto Iglesia de San Lázaro. 22:00 h.- XLV Muestra Nacional de Folklore. Participantes: Asociación Grupo Folklórico Virgen de La Salud (Vélez Rubio, Almería). Grupo de Coros y Danzas Virgen de Atocha de la Peña huertana El Membrillo (Santiago y Zaraiche, Murcia). Rancho Folclórico da Golegā (Golegā, Ribatejo, Portugal), Grupo de Coros y Danzas Virgen del Rosario de Alhama de Murcia. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 23:00 h.- Actuación del grupo FYV Band. Recinto Ferial 'Nueva Espuña', zona chiringuitos. Y actuación de dij (1.00 horas) 24:00 h.- Carpas de las peñas. 24:00 h. Pablo García, 2:00 h. Dani Grove. 4:00 h. Simón. DOMINGO 5 DE OCTUBRE 8'00 h.- Ruta Senderista Feria de Alhama; salida Plaza de las Américas. 13:00 h.- VII Corte solidario de jamón con la actuación de la Colla del Ramblar. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona chiringuitos. 13:30 h.- Jornada de Convivencia de las peñas de Alhama. Zona chiringuitos. En la Feria de Día, gran tardeo remember con Paco García (KKO). Lugar: calle Paraguay 17:00 h.- Inauguración de la exposición de Trabajos Manuales y Artesanía de la Asociación Cultural San Lázaro. Lugar: Local de la Asociación en los bajos del Centro de Mayores. 19:15 h.- Recepción de las bandas participantes del XI Festival de Bandas de Música en la Plaza de las Américas y posterior pasacalles. 20:00 h.- Concierto de las bandas: S. Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho y Banda titular del Ateneo Músico Cultural Maestro José Antonio Ayala de Alhama de Murcia. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 20:00 h.- Exhibición de la Escuela de Baila Alhanza. Zona chiringuitos. 22:00 h.- Actuación del Grupo Swing. Zona chiringuitos. LUNES 6 DE OCTUBRE 16:00 h.- Actividad inclusiva para jóvenes. Lugar: Plaza de las Américas. 21:00 h.- Concierto del grupo Parrandboleros. Lugar: Atrio de la iglesia de San Lázaro. 23:00 h.- Actuación de La Otra Oreja. Tributo a la Oreja de van Gogh. Lugar: Recinto Ferial. Finalizada la actuación actuará un dj. 24:00 h.- Carpas de las Peñas. 24:00 h. Simón. 2:00 h. Egon. 4:00 h. Sevilla. MARTES 7 DE OCTUBRE, FESTIVIDAD DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO 09:00 h.- Taller de marcha nórdica. DE 09:30 A 13:00 H: ruta guiada: 'La Muela, aves y naturaleza entre Espuña y El Guadalentín'. Salida desde el Atrio de la Iglesia de San Lázaro. 10:30 h.- Diana y pasacalles de gigantes y cabezudos, acompañados de la banda del Ateneo Músico Cultural Maestro 'José Antonio Ayala' de Alhama de Murcia. 11:30 h.- Ofrenda floral a la Patrona la Virgen del Rosario. Lugar: Iglesia de San Lázaro. Salida del Jardín de Los Patos. 12:00 h.- Misa solemne en honor a la Patrona presidida por Francisco Fructuoso Andrés, vicario episcopal de la zona de Lorca. Será cantada por cantada por el coro 'Audite Omnes' de Alhama de Murcia. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 12:30 h.- Exhibición de la academia Paso a Paso. Lugar: calle Paraguay (junto a Feria de Día). 13:30 h.- Cucaña. Dos modalidades: Hombres y Mujeres. Lugar: calle Paraguay 17:00 h.- Feria de Día. Actuación de Stolen. Lugar: calle Paraguay 19:00 h.- Misa cantada por 'La Edad de Oro'. Lugar: Iglesia de San Lázaro. 19:00 h. hasta la 24:00 h.: Se podrá acceder a las atracciones instaladas en el Recinto Ferial 'Nueva Espuña', al precio reducido de 1,5 €. (excepto atracción novedad) 19:30 h.- Procesión de la Patrona. Itinerario: Salida de la Iglesia de San Lázaro, La Feria, Vergara Pérez, Plaza Vieja, Larga, Corredera, La Feria, atrio de la Iglesia San Lázaro. 21:00 h.- Concierto del grupo Aires de Espuña. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 22:00 h.- Concierto del grupo La Cola de Ramblar. Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. 23:00 h.- Castillo de fuegos artificiales (de baja intensidad) en honor a nuestra patrona la Virgen del Rosario. Lugar: Zona aterrizaje parapentes. JUEVES 9 DE OCTUBRE 20:00 h.- Inauguración de la Exposición de Uva de mesa y productos agrarios del Bajo Guadalentín. Lugar: Casa de la Cultura. Charla a cargo de D. Alfonso Lucas «Plagas que acechan a la vid: Scirtotrips y otras que están por llegar». 20:30 h.- Teatro infantil. Europa Creaarte Producciones, pone en escena el musical infantil. 'El libro de la Selva'. Lugar: Atrio Iglesia de San Lázaro. VIERNES 10 OCTUBRE 17:00 h.- Feria de DÍA. Actuación de Antuan Muñoz. Lugar: calle Paraguay 19:30 h.- Concurso de migas. El Ayuntamiento facilitará la leña, harina, panceta y salchicha. Es obligatoria la inscripción que podrá realizarse en la Casa de Cultura hasta el día 6 de octubre. Nuevo Parking Calle del Molino. Patrocina: El Pozo Alimentación. 23:00 h.- Actuación musical del grupo alhameño Especial RC., las mejores versiones del pop-rock español. Lugar: Recinto Ferial 'Nueva Espuña'. Zona chiringuitos. 23:30 h.- Espectáculo musical de luz y color con música actual para bailar y divertirse a cargo de la Orquesta Vértigo. Lugar: Avenida Juan Carlos I, junto Jardín de Los Patos. 24:00 h.- Carpas de peñas: 24:00 h. K-mii. 2:00 h. Garla Dj. 4:00 h. Nelson Dj. SÁBADO 11 DE OCTUBRE 12:00 h.- Entrega de premios y clausura de la Exposición de 'Uva de mesa y productos agrarios del Bajo Guadalentín'. Lugar: Casa de Cultura. 16:30 H.- Desfile de carrozas, con la participación de comparsas y peñas de Alhama. Salida de la avda. Constitución, Sierra Espuña, Isaac Albéniz, Molino, Rambla Don Diego, Postigos, calle Tomás Moro. Se establecen 5 premios consistentes en trofeos. Se otorgarán 3 Premios especiales: Mejor Disfraz, Peña más animada y Premio del Público. Las Carrozas participantes en el desfile, quedarán expuestas en la avenida Constitución, hasta el día 12 de octubre. 19:30 h.- Gran Fiesta Fin de Carrozas. Entrega de premios, barra, dj y mucho más como colofón de nuestro desfile de carrozas. Lugar: Avenida Juan Carlos I, junto Jardín de Los Patos. 23:00 h.- Concierto del grupo Los Duques en el Recinto Ferial. 23:30 h.- Concierto de Feria. Conciertos de Nacha Pop y Alejo Stivel (Tequila). Lugar: Avenida Juan Carlos I, junto Jardín de Los Patos. 24:00 h.- Carpa de las peñas 24:00 h. Simón Ortega. 2:00 h. NANA dj. 4:00 h. Gaucho. DOMINGO 12 DE OCTUBRE 12:00 h.- DÍA DE LA HISPANIDAD. Santa Misa y homenaje a la bandera a cargo de la Guardia Civil. Lugar: Iglesia de San Lázaro