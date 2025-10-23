La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

El alcalde, José Ángel Alfonso, echa tierra ayer en un alcorque. AYTO.

La avenida de Granada, en Molina de Segura, tendrá nuevo arbolado en las aceras

Habrá otros catorce ejemplares y se renovará tanto el alumbrado público como el mobiliario urbano

Jueves, 23 de octubre 2025

Las aceras de la avenida de Granada de Molina de Segura contarán con 14 nuevos árboles con la renovación de la vía, además de mejorar el alumbrado público de la zona y el mobiliario urbano. Estas actuaciones están dentro del programa Molina renace, que busca la renaturalización urbana de la localidad.

Se trata de una decena de ejemplares de 'Bauhinia purpurea' (típico de regiones tropicales de América), que se completará con la plantación de un seto perimetral en la misma vía. «Los árboles urbanos desempeñan un papel importante en el aumento de la biodiversidad urbana, al tiempo que proporcionan a plantas y animales un hábitat, alimentos y protección favorables», destacó el alcalde de la ciudad, José Ángel Alfonso, que también incidió en que los trabajos buscan «mejorar el paisaje urbano y la naturalización de la ciudad con la puesta en práctica de medidas para el fomento y la mejora del arbolado».

La intervención sustituye las acercas colindantes a la plaza Pedro Zerolo, lo que permitirá que los peatones de esta zona tengan una mayor seguridad y una accesibilidad universal para garantizar los derechos de las personas con movilidad reducida. Para ello, el actual pavimento de terrazo de las aceras será sustituidas por otro más adecuado.

