La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar inició su recorrido en Los Narejos.

Ver 32 fotos
El XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar inició su recorrido en Los Narejos. VICENTE VICÉNS / AGM

El espíritu de la huerta llena las playas de Los Alcázares de tradición

El desfile del día grande del Bando de la Huerta y el Mar reparte verduras, melones y juguetes entre los asistentes

LA VERDAD

Sábado, 16 de agosto 2025, 22:49

Los Alcázares celebró ayer el día grande de su Semana Internacional de la Huerta y el Mar, con el tradicional reparto de melones, sandías y verduras en las playas a cargo de la peña L. A. Huerta, en un recorrido a bordo de una carroza que arrancó en el Paseo de la Concha y finalizó en el Paseo Espejo, a la altura de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Este acto fue un 'prebando' que sirvió para abrir boca de cara al gran desfile multicultural que tuvo lugar por la tarde. El XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar inició su recorrido en Los Narejos y avanzó por la avenida Ferrocarril, la calle Marqués de Rozalejo, la avenida de Los Narejos, el carril de Las Palmeras, y la avenida de la Libertad hasta llegar a la carretera de Torre Pacheco.

En él participaron carrozas con motivos costumbristas, que fueron lanzando productos de la huerta y el mar y otros productos y objetos.

Concierto nocturno

La fiesta, organizada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, con el respaldo de la Comunidad Autónoma, Estrella de Levante y Loterías El Perolo, culminó con 'La Noche del Talento Murciano', una cita musical en la plaza Manuel Floreal Menárquez, en la que participaron El Kamarote, Alec López y Lady Ma Belle, tres de las grandes promesas emergentes de la Región, que hicieron bailar a los asistentes al concierto a ritmo de música urbana, indie y rock en un concierto que contó con entrada gratuita y que terminó con una sesión de DJ a cargo de Juanma Aplp.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre de 65 años en Murcia tras dispararse accidentalmente con un arma
  2. 2 Un hombre, en la UCI tras atragantarse al comer un bocadillo en San Javier
  3. 3 Euromillones: Comprobar resultados de hoy viernes 15 de agosto de 2025
  4. 4 ONCE Cupón Extra de Verano: Comprobar resultados del sorteo del Cuponazo del viernes 15 de agosto de 2025
  5. 5 Estas son las localidades que llegarán a 45 grados: la Región de Murcia será un horno durante dos días por la ola de calor
  6. 6

    Sacan del Mar Menor nueve barcos fondeados ilegalmente
  7. 7 Abre un casting para participar en una conocida serie que rodará su nueva temporada en Murcia y Cartagena
  8. 8 Llega lo peor de la ola de calor a la Región de Murcia: Aemet activa el aviso rojo por temperaturas de hasta 45 grados
  9. 9 Tres heridos al volcar un camión en la autovía A-30 en Cartagena
  10. 10

    Incertidumbre en la campaña de almendra por la entrada masiva de producto de EE UU

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad El espíritu de la huerta llena las playas de Los Alcázares de tradición