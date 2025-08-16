El espíritu de la huerta llena las playas de Los Alcázares de tradición El desfile del día grande del Bando de la Huerta y el Mar reparte verduras, melones y juguetes entre los asistentes

LA VERDAD Sábado, 16 de agosto 2025, 22:49 Comenta Compartir

Los Alcázares celebró ayer el día grande de su Semana Internacional de la Huerta y el Mar, con el tradicional reparto de melones, sandías y verduras en las playas a cargo de la peña L. A. Huerta, en un recorrido a bordo de una carroza que arrancó en el Paseo de la Concha y finalizó en el Paseo Espejo, a la altura de la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.

Este acto fue un 'prebando' que sirvió para abrir boca de cara al gran desfile multicultural que tuvo lugar por la tarde. El XXII Bando Internacional de la Huerta y el Mar inició su recorrido en Los Narejos y avanzó por la avenida Ferrocarril, la calle Marqués de Rozalejo, la avenida de Los Narejos, el carril de Las Palmeras, y la avenida de la Libertad hasta llegar a la carretera de Torre Pacheco.

En él participaron carrozas con motivos costumbristas, que fueron lanzando productos de la huerta y el mar y otros productos y objetos.

Concierto nocturno

La fiesta, organizada por el Ayuntamiento de Los Alcázares, con el respaldo de la Comunidad Autónoma, Estrella de Levante y Loterías El Perolo, culminó con 'La Noche del Talento Murciano', una cita musical en la plaza Manuel Floreal Menárquez, en la que participaron El Kamarote, Alec López y Lady Ma Belle, tres de las grandes promesas emergentes de la Región, que hicieron bailar a los asistentes al concierto a ritmo de música urbana, indie y rock en un concierto que contó con entrada gratuita y que terminó con una sesión de DJ a cargo de Juanma Aplp.