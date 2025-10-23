Vox pide explicaciones en el Congreso sobre el posible cierre del cuartel de la Guardia Civil en Zarcilla de Ramos, en Lorca Después de que el delegado del Gobierno reconociera la semana pasada que el asunto estaba «encima de la mesa»

Inma Ruiz Jueves, 23 de octubre 2025, 16:54

Los diputados de VOX por Murcia, Lourdes Méndez y Joaquín Robles, junto con otros parlamentarios de su Grupo Parlamentario, Francisco Javier Ortega Smith, Ignacio Gil y David García, han registrado en el Congreso de los Diputados una batería de preguntas dirigidas al Gobierno central después de que haya trascendido su intención de clausurar el cuartel de la Guardia Civil en la pedanía lorquina de Zarcilla de Ramos.

Méndez, dijo que «una vez más, el Gobierno socialista demuestra su desprecio por el medio rural, dejando sin seguridad a los vecinos de pedanías que ya sufren la despoblación, la falta de servicios y el abandono institucional».

Recordó que el delegado del Gobierno en la Región de Murcia, Francisco Lucas, reconoció en su visita a Lorca la semana pasada que está «encima de la mesa» el cierre del cuartel, «contradiciendo así las declaraciones de su antecesora, Mariola Guevara, quien en julio negó tal posibilidad y aseguró que el acuartelamiento seguiría operativo».

Dijo que estas declaraciones se producen después de que Vox «destapara» hace meses que era intención del Ejecutivo de cerrar el cuartel y promoviera una recogida de firmas para evitarlo. Según Méndez, si se consuma el cierre, no habrá ningún cuartel entre Lorca y Caravaca, separadas por 60 kilómetros y esta situación «dejaría completamente desprotegidas a las zonas rurales del noroeste de la Región».

Méndez afirmó que Vox defiende la importancia de mantener la presencia de la Guardia Civil en el medio rural, no solo como garantía de seguridad, sino también como elemento esencial para la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación.

Por ello, el partido de Santiago Abascal ha planteado varias preguntas para las que solicita respuesta escrita del Ejecutivo central, entre ellas los motivos por los que el Gobierno tiene intención de cerrar el cuartel de Zarcilla de Ramos, y por qué no dota a éste y a otros ubicados en zonas rurales de más medios humanos y materiales que garanticen una adecuada presencia de la Guardia Civil.