Parra (c) en la presentación junto a los directores de los museos de bordados de los pasos Blanco y Azul. AYTO.

Visitas guiadas a los museos de bordados de Lorca en los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua

Del 8 al 10 de octubre la ciudad participará en Portugal en un congreso internacional con especialistas de distintos países

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Lunes, 6 de octubre 2025, 14:55

Comenta

Lorca se sumará a la cuarta edición de los Días de la Red Europea de Celebraciones de Semana Santa y Pascua, una cita anual para que «lorquinos y visitantes redescubran la Semana Santa más allá de las fechas habituales de celebración, fomentar la desestacionalización y disfrutar de su riqueza artística y cultura de forma más tranquila y pausada». Lo anunció el concejal de Cultura y Turismo, Santiago Parra, que recordó que forman parte de esta red internacional municipios de España, Esolvenia, Croacia, Polonia y Malta.

Se ofrecerán visitas guiadas gratuitas durante todo el mes en el Museo Azul de la Semana Santa (Mass), que incluye la exposición temporal 'Del papel al milagro. Bocetos que cambiaron la historia'. También al Museo de Bordados del Paso Blanco (muBBla), con la muestra 'Felices. Un siglo de bordado en el Paso Blanco'. Se ha programado además la visita guiada 'Museos y Monumentos de la Semana Santa de Lorca' los días 4, 18 y 25 de octubre, con salida a las 19 horas desde el centro de visitantes de La Merced. Consistirá en una ruta a pie por los monumentos al Procesionista, al Pueblo Hebreo y al relieve de la Cuádriga y acceso a los museos de bordados de blancos y azules.

El día 12 de octubre los visitantes del Mass recibirán un libro de regalo y los niños de 6 a 10 años podrán disfrutar de una visita-taller los días 11 y 25 para conocer la historia de los bordados de una manera didáctica. Los que acudan al muBBla los días 9,16 y 23 de octubre tendrán la oportunidad de realizar una visita inmersiva a la Semana Santa con gafas de realidad virtual.

Parra intervendrá entre el 8 y el 10 de octubre en el III Congreso Europeo de Semana Santa y Pascua, que se tendrá lugar en las ciudades portuguesas de Ovar y Santa María de Feira bajo el título 'Identidades vivas'. Reunirá a una veintena de expertos de los países de la red para «reflexionar y compartir nociones sobre el valor de la autenticidad, los retos de la patrimonialización y el desarrollo turístico de las celebraciones», señaló.

La cita incluye conferencias, mesas redondas y paneles de comunicaciones temáticas, además de visitas y actos culturales que permitirán a los asistentes conocer de cerca las ciudades anfitrionas.

