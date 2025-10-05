La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Contenedor marrón en Lorca en una imagen de archivo. Jaime Insa/ AGM

Instalan otros 200 contenedores marrones en Lorca y pedanías

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:25

La implantación del contenedor marrón, que comenzó de forma progresiva en el municipio en 2021, culminará este mes con la instalación de 200 unidades en el casco urbano y en pedanías para «consolidar la recogida selectiva de materia orgánica», según dijo el concejal de Calidad Urbana, Juan Miguel Bayonas. El día 11 se celebrará una fiesta infantil en la plaza de Calderón con cuentacuentos, pasacalles, talleres de manualidades y un área de juegos para concienciar sobre su uso a los niños.

Además, hasta el día 31 habrá un punto fijo de información en la alameda de la Constitución atendido por personal de la empresa municipal de limpieza Limusa para el reparto de folletos, la resolución de dudas de los ciudadanos y el reparto de bolsas biodegradables para facilitar la separación doméstica de los residuos. Bayonas aseguró que el objetivo es que el reciclaje de la materia orgánica «deje de ser desconocido para convertirse en hábito cotidiano en cada hogar» del municipio.

Detalló que en la pedanía de La Hoya se instalarán contenedores de color gris para la basura genérica con apertura mediante un dispositivo magnético para obtener datos sobre los hábitos de los vecinos y poder adaptar el servicio.

