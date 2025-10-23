La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Técnicos municipales atienden la consulta de un vecino en el local social de Cazalla, mientras otros esperan su turno. Gonzalo J. Martínez / AGM

Habilitan puntos de información para los afectados por los mapas de flujo preferente en Lorca

Técnicos municipales se desplazan a las pedanías de Cazalla, Campillo y Torrecilla

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Jueves, 23 de octubre 2025, 17:04

Técnicos municipales atendieron este jueves las dudas y consultas de los vecinos afectados por el último mapa de zonas de flujo preferente, en el local social de la pedanía de Cazalla. Mañana la oficina de información se trasladará al local social de Campillo y el lunes al de Torrecilla, en horario de 9 a 13.30 horas.

Estos puntos informativos se han habilitado tras la avalancha de consultas que reciben las concejalías de Pedanías y Urbanismo, cerca de medio centenar al día, de vecinos que no saben si sus propiedades están afectadas, en qué medida les perjudican los mapas o desean conocer cómo proceder ante la administración.

Los vecinos tienen a su disposición las hojas de alegaciones al último documento publicado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el plazo para presentarlas finaliza el día 31 de octubre.

El próximo Pleno debatirá una moción conjunta de PP y Vox para instar al Ministerio y a la Confederación Hidrográfica del Segura a anular todas las declaraciones, mapas y documentos técnicos relativos a las zonas de flujo preferente emitidos desde el año 2020, por carecer de rigor técnico, consenso vecinal y coordinación institucional

Asimismo, también exige el inicio de un nuevo proceso de delimitación desde cero, que sea transparente, coordinado y participativo, contando con la implicación directa de los vecinos afectados, el Ayuntamiento de Lorca y el Gobierno regional.

Se requerirá además la ejecución urgente y prioritaria de las infraestructuras hidráulicas en el Valle del Guadalentín, previstas en el Plan de Defensa contra Inundaciones y la limpieza y mantenimiento de cauces y ramblas.

