Una decena de solares de La Alberca y Santo Domingo en Lorca se suman a la expropiación forzosa Sus propietarios deberán presentar un proyecto básico de edificación en un plazo de tres meses

Inma Ruiz Lunes, 6 de octubre 2025, 12:58

Los propietarios de diez solares situados en el eje formado por las calles Puente de la Alberca y Santo Domingo tienen un plazo de tres meses para emprender la edificación. El alcalde de Lorca, Fulgencio Gil, dijo este lunes que se da así un nuevo impulso a la reconstrucción del casco antiguo y detalló que los titulares deberán en ese periodo manifestar su voluntad de construir presentando un proyecto básico de edificación. En caso contrario, se aplicarían las medidas tendentes a la expropiación, venta, ejecución subsidiaria o ejecución forzosa.

Gil resaltó la firme decisión del equipo de Gobierno de «impedir que el casco antiguo siga deteriorándose o sufriendo abandono» por lo que se aplicará de forma estricta la Ley de Ordenación Territorial y Urbanística de la Región de Murcia (Loturm) para su revitalización urbanística, histórica, social, económica y medioambiental. Adelantó que está previsto iniciar este mismo proceso en las calles Lope Gisbert y Nogalte donde hay siete solares en esta situación.

El alcalde reconoció la dificultad de activar estos solares porque muchos de ellos están afectados por la multipropiedad pero «estamos aquí para ayudarles y asistirles en todos los trámites que se tengan que llevar a cabo». Añadió que cualquier interesado puede acudir a las dependencias de la concejalía de Urbanismo, a través del Servicio de Planeamiento y Gestión, ubicado en La Merced, para recibir asesoramiento técnico y administrativo, además de información sobre las ayudas disponibles en la Oficina Rehabita para la edificación en el recinto histórico. Recordó que también hay abierta una línea de ayudas para la realización de los estudios arqueológicos y poder iniciar las promociones sin incertidumbre sobre lo que hay en el subsuelo.

Recordó que el plan 'Resurgir de la vieja ciudad' establece tres áreas prioritarias de actuación que engloban la zona A, con el Eje de la calle Álamo y adyacentes en el que hay afectados 10 solares; la zona B, con el eje de la calle Cava y adyacentes, con siete solares; y la zona C, del eje de las calles Selgas, Fernando el Santo y Alfonso X el Sabio, con otros ocho solares. En la actualidad, en una veintena de esos solares ya se ha iniciado el proceso de reconstrucción.

