La comunidad terapéutica La Palmera de Lorca pide ayuda para mejorar sus instalaciones Presta servicio a 24 personas con adicciones, pero necesita ampliar las plazas para atender a más usuarios y rehabilitar de modo integral la casa

Inma Ruiz Domingo, 7 de diciembre 2025, 20:54

La comunidad terapéutica La Palmera de la asociación El Buen Camino funciona en la pedanía de Tercia desde hace veinte años, un periodo en el que ha trabajado «de puertas para adentro». Sus integrantes no están acostumbrados «a que la sociedad nos mire, nos tenga en cuenta y nos atienda», pero reconocen que necesitan «visibilidad» y también ahora ayuda económica para mejorar sus instalaciones y atender a más personas con adicciones.

Su directora, María Carmen Navarro, explica a LA VERDAD que el centro cuenta con 24 plazas, 23 de ellas concertadas con el Servicio Murciano de Salud (SMS) y una privada. La media de edad es de 41 años y en este momento solo son varones, aunque lo habitual es que haya de una a tres mujeres. Los pacientes son derivados por su psiquiatra de referencia cuando el tratamiento ambulatorio para superar las adicciones no es suficiente e ingresan en la comunidad terapéutica para realizar un programa de rehabilitación por un periodo de nueve meses a un año.

Las adicciones comportamentales «están emergiendo con un furor tremendo» y ya suponen el 25% de los casos, solas o combinadas con la adicción a las sustancias», afirma Navarro. Aumenta la incidencia y la variedad «de una forma increíble, y ese será el caballo de batalla de aquí en adelante». La más común es la adicción al juego y a las apuestas online, porque «con un teléfono móvil en la mano ya tienes un casino». También «se dan muchísimo» las adicciones al sexo y a la pornografía, a las criptomonedas, a la compras, al móvil o a las redes sociales.

El porcentaje de «casos de éxito» está entre el 30 y el 40%, dice la directora, y la lista de espera oscila entre los dos y los seis meses

El porcentaje de «casos de éxito» en la recuperación está entre el 30% y el 40% y cada vez es más alto. «Son historias de vida, de superación y de esperanza». Cada 15 días los usuarios reciben la visita de una persona ya recuperada de sus adicciones para participar en las terapias. «Se crea entre ellos una relación afectiva muy profunda, los motivan y es la manera más clara de evidenciar que se puede salir de una adicción». La directora del centro quiere que «esa idea de esperanza llegue a la sociedad» y a las empresas, para que contribuyan a ofrecer un servicio mejor.

«Creo que puedo ser útil»

Uno de esos casos de éxito es el de Juan Sánchez, que ahora colabora como voluntario. Trabaja en una fábrica de hormigón, pero le gustaría quedarse en la asociación y «estudiar lo que sea necesario porque creo que puedo ser útil», recalca. Terminó la terapia en junio. «En La Palmera encontró la felicidad, volví a la vida», remarca. «Cada día estoy más contento porque vivo tranquilo como el resto del mundo y sin las historias de antes. Fui yo el que pidió entrar en la terapia porque estaba perdido como un niño».

La reinserción laboral es fundamental para que un caso sea de éxito y «la reinserción sea real», remarca Navarro. Los usuarios participan en talleres de psicología, educación emocional, música, lectura y manualidades, pero también aprenden a enviar currículum a las empresas, realizan cursos de competencias digitales y muchos de ellos salen de las instalaciones con trabajo.

La lista de espera para entrar al centro oscila entre los dos y los seis meses. La demanda cada vez es mayor y quieren aumentar en cuatro las plazas privadas con la construcción de dos habitaciones. Eso les permitiría financiar la rehabilitación integral de la casa de acogida, que es muy antigua y tiene goteras. Deben cumplir las prescripciones técnicas y administrativas que les marca el SMS, que financia los gastos de los pacientes y los del personal -una docena de profesionales–. «Necesitamos apoyo económico», reconoce Navarro, que agradece la ayuda puntual que reciben de empresas como Ángel Linares, Lorbus o Alimer. La asociación de hosteleros Hostelor destinó el dinero recaudado en su comida solidaria anual a La Palmera.