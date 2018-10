Ciudadanos lamenta que «el Gobierno regional haya creado un problema innecesario» Los afectados por el embargo de las ayudas por el terremoto de Lorca, encerrados en el Consistorio del municipio. / Paco alonso / AGM El portavoz regional de la formación naranja, Miguel Sánchez, considera que la ley aprobada en la Asamblea Regional durante el mes de julio «ampliaba el plazo de presentación de justificaciones de gasto y facilitaba todo el proceso» EP Murcia Miércoles, 24 octubre 2018, 13:16

Ciudadanos lamentó este miércoles que el Gobierno regional «haya creado un problema innecesario con los embargos a los damnificados por el terremoto de Lorca, cuando contaba con una ley aprobada en la Asamblea Regional el pasado julio por todos los grupos parlamentarios para evitarlo».

Así lo manifestó el portavoz regional, Miguel Sánchez, quien considera que esta ley «ampliaba el plazo de presentación de justificaciones de gasto y facilitaba todo el proceso».

A su vez, Sánchez considera un «grave error» que el Ejecutivo regional «tenga ahora que ir a apagar un fuego que provocó simplemente por no aplicar una ley aprobada por unanimidad en la Asamblea Regional».

«Los políticos estamos para arreglar los problemas de los murcianos, no para crearles nuevas preocupaciones», manifestó Miguel Sánchez, quien lamentó que «algunos traten de sacar rédito electoral de esta tragedia, aunque no nos extraña teniendo en cuenta que, salvo Ciudadanos, todos los partidos están ya en plena precampaña electoral y no pensando en solucionar problemas».