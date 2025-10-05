Los arqueólogos se acercan a la inexplorada ermita de San Clemente de Lorca Comienzan las obras en el entorno del primer templo cristiano de la ciudad con un presupuesto de 2,7 millones de euros

La ermita de San Clemente, el primer templo cristiano de la ciudad, ha estado décadas cerrado, envuelto en una densa masa vegetal y en una profunda decadencia, pese a que esconde una parte importante de la historia de Lorca, que ahora saldrá a la luz. Los arqueólogos ya trabajan en el entorno del edificio, cuyos primeros vestigios se remontan al siglo XV, dentro del proyecto de consolidación, restauración, valorización y adecuación para uso turístico del castillo, con una inversión de 2,7 millones de euros de fondos europeos. El director de la empresa de restauración Patrimonio Inteligente, una de las que forman la Unión Temporal de Empresas adjudicatarias de los trabajos, Juan Gallardo, confirmó a LA VERDAD la relevancia de este proyecto. Será «una de las investigaciones y puestas en valor más importantes de la época medieval en la Región» y supondrá para el municipio el «empujón definitivo» para impulsar el turismo arqueológico, dijo convencido.

Las excavaciones en el límite entre el barrio judío y el cristiano dentro del recinto fortificado permitirán conocer la ermita originaria y si el templo católico se levantó sobre la antigua mezquita de la alcazaba, como creen los expertos tras los sondeos realizados. El edificio está en ruina desde los primeros años del siglo XX, fue rehabilitado en coincidencia con la construcción del Parador Nacional de Turismo pero la lluvia provocó en 2022 el derrumbe de uno de sus muros. El proyecto incluye la musealización de los restos del templo para que los visitantes puedan conocer su pasado, con el apoyo de recursos audiovisuales.

La actuación se extenderá por una superficie de unos 6.000 metros cuadrados y está prevista la rehabilitación de la Puerta del Pescado con la restauración de la bóveda y el zócalo de la fachada exterior, la adecuación del camino de Ronda, la conexión de la puerta oriental, o del Refugio, con el exterior del recinto fortificado hasta su conexión con el vial de los barrios altos y la consolidación de un tramo de muralla. Las excavaciones arqueológicas también permitirán descubrir al completo el barrio judío, sus viviendas y otros espacios domésticos aún por documentar. y serán supervisadas por el departamento de Historia Medieval de la Universidad de Murcia.

El proyecto incluye la recuperación de la puerta oriental para la entrada peatonal al recinto fortificado

Trabajos en la torre

El castillo, principal emblema de la ciudad, ha recibido una importante inyección económica que supera los cinco millones de euros y uno de los proyectos que acaba de finalizar es la rehabilitación de la Torre Alfonsina, según confirmó Gallardo, también responsable de dicha actuación. Entre los trabajos desarrollados destacan la intervención arqueológica en el entorno de la fortaleza, la adecuación del camino de subida y la instalación de barandillas e iluminación. También se ha creado un mirador en el patio estrellado y se ha mejorado el firme del patio de armas, donde han sido restaurados elementos arquitectónicos y se ha reforzado la seguridad.

Está previsto que en noviembre finalicen las obras para la eliminación de las humedades y de restauración de restos arqueológicos de la sinagoga del siglo XV y su entorno, que ejecuta Turespaña.

