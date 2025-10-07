Acordonan una casa deshabitada de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca tras la caída de cascotes a la vía pública El Ayuntamiento emitirá una orden de ejecución al propietario para la reparación del alero

Inma Ruiz Martes, 7 de octubre 2025, 16:53

Un casa de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca, que lleva años deshabitada, fue acordonada el lunes tras el episodio de lluvias después de que cayeran sobre la acera varios cascotes de la cornisa. Fuentes municipales informaron a LA VERDAD de que un vecino alertó de los desprendimientos a la Policía Local y los agentes, junto a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, acordonaron y balizaron la zona para evitar el tránsito de viandantes.

Una técnica de la Concejalía de Urbanismo supervisó el estado de la vivienda y comprobó que no hay riesgo de desplome, aunque «parte del alero se estaba descomponiendo», indicaron las mismas fuentes.

El servicio de Intervención Urbanística de la Concejalía de Urbanismo va a dictar una orden de ejecución que se notificará al propietario para que proceda a la consolidación de la cornisa y evitar así nuevos desprendimientos.