La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Vivienda acordonada tras la caída de cascotes en la calle Jerónimo Santa Fe. LV

Acordonan una casa deshabitada de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca tras la caída de cascotes a la vía pública

El Ayuntamiento emitirá una orden de ejecución al propietario para la reparación del alero

Inma Ruiz

Inma Ruiz

Martes, 7 de octubre 2025, 16:53

Comenta

Un casa de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca, que lleva años deshabitada, fue acordonada el lunes tras el episodio de lluvias después de que cayeran sobre la acera varios cascotes de la cornisa. Fuentes municipales informaron a LA VERDAD de que un vecino alertó de los desprendimientos a la Policía Local y los agentes, junto a los bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, acordonaron y balizaron la zona para evitar el tránsito de viandantes.

Una técnica de la Concejalía de Urbanismo supervisó el estado de la vivienda y comprobó que no hay riesgo de desplome, aunque «parte del alero se estaba descomponiendo», indicaron las mismas fuentes.

El servicio de Intervención Urbanística de la Concejalía de Urbanismo va a dictar una orden de ejecución que se notificará al propietario para que proceda a la consolidación de la cornisa y evitar así nuevos desprendimientos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Muere un hombre en el incendio de su vivienda en un barrio de Cartagena
  2. 2 Estos son los rivales de los equipos de la Región de Murcia en la Copa del Rey
  3. 3 Nuevo recorte en las nóminas: así caerá tu sueldo a partir de 2026 por el MEI
  4. 4 Muere Pepe Rubiales, fundador del Parlamento Andaluz de Murcia
  5. 5 Sacyr gana a la Comunidad una demanda de 160 millones por el aeropuerto de la Región de Murcia
  6. 6

    El Gobierno descarta la reconstrucción del antiguo cuartel de la Guardia Civil de Cartagena
  7. 7 Ouigo refuerza el servicio entre Murcia y Madrid con una nueva frecuencia diaria a partir del 14 de diciembre
  8. 8 Los tres tipos de tatuajes que una dermatóloga nunca se haría: pueden poner en riesgo tu salud
  9. 9 Vuelven las tormentas a la Región de Murcia: alerta amarilla para este jueves
  10. 10

    Maratón científico en Murcia para diagnosticar a Sofía: 120 expertos buscan en 48 horas respuestas en sus genes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

laverdad Acordonan una casa deshabitada de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca tras la caída de cascotes a la vía pública

Acordonan una casa deshabitada de la calle Jerónimo Santa Fe de Lorca tras la caída de cascotes a la vía pública