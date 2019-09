r Jueves, 5 septiembre 2019, 00:41

El jefe del Ejecutivo regional y el consejero de Hacienda han enviado sendas cartas al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a la ministra María Jesús Montero para que convoquen lo antes posible el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el fin de desbloquear el problema financiero. El presidente López Miras indicó en su carta a Sánchez que la Región se enfrenta a una situación de «extrema gravedad» debido a este «bloqueo presupuestario».

El consejero Celdrán, por su parte, señaló que la situación «no se puede alargar más tiempo, y en el caso de que se convoquen elecciones puede empeorar porque nos iríamos al año que viene». Por este motivo, insistió en que la solución debe llegar antes de esas probables elecciones. Teme que se genere un déficit puntual si no llegan los 234 millones comprometidos. Sostiene que esa cantidad se puede entregar aunque el Gobierno se encuentre en funciones. «Además de no llegar ese dinero, sufrimos los efectos de un modelo kafkiano que no cubre nuestro déficit estructural de 400 millones anuales, que implica menos recursos para sostener la sanidad, la educación y la política social», apostilló.