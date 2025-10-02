La Verdad - Noticias, actualidad y últimas noticias de Murcia

La alcaldesa Severa González (derecha), en una visita a las obras. G. L.

El mercado municipal de Jumilla afronta su renovación completa hasta marzo

El Ayuntamiento busca «adaptar el edificio al siglo XXI», gracias a una ayuda de 1,6 millones de euros procedentes de los fondos europeos

Gustavo López

Jueves, 2 de octubre 2025, 22:38

Gracias a una subvención de 1'6 millones de euros provenientes del Programa de Impulso a la Rehabilitación de Edificios Públicos, conocido como Pirep, que se financia con fondos europeos Next Generation, asignados por Europa al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, el Mercado de Abastos de Jumilla va a ser transformado de forma integral «y adaptado al siglo XXI», según dijo la alcaldesa de Jumilla, Severa González. Esta ayuda financia el 70% de la obra, y el resto se lleva a cabo con presupuesto municipal.

Se llevará a cabo el aislamiento y la climatización del edificio, y se levantará la teja plana del tejado para colocar paneles de aislamiento y volver a colocar la teja después para que el aspecto sea el mismo. También se climatizarán los tres espacios principales, salón y dos alas, y se cambiarán puertas y ventanas; y se instalará placas solares. En la planta baja se adaptará los espacios que hubo en desuso durante años, como aulas de formación y despachos para el desarrollo de cursos formativos. Se instalarán zonas de sombraje en el paseo exterior de acceso a la segunda planta, así como en el patio interior, que se convertirá en un espacio común con vegetación y una fuente.

Según la alcaldesa, «se trata de adaptar el edificio al siglo XXI, climatizado, moderno y donde todos los vecinos se encuentren cómodos». Las obras están en la primera etapa, con la limpieza general y la retirada de materiales antiguos y obsoletos, como puertas, ventanas, azulejos, cristales o escayolas desmontables. Se está actuando en la lonja, en todos los espacios bajos del mercado y también se ha empezado en el salón del mercado y en los aseos. Las obras respetarán la actividad en los once puestos fijos. La previsión es acabar los trabajos en marzo de 2026.

