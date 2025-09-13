Lanzan un plan para instalar nuevos juegos infantiles y bancos en las pedanías de Jumilla El Ayuntamiento mejora los primeros espacios públicos en La Raja, la Torre del Rico y el jardín Juan Paco Baeza

Todas las pedanías de Jumilla tendrán nuevas zonas infantiles y otros equipamientos. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto, que durará varios meses, para dotar de zonas de juegos, bancos y papeleras a las localidades que carecen de estos elementos de diversión y ocio.

«Esta iniciativa busca dignificar y mejorar la calidad de vida de quienes residen en las zonas más alejadas del casco urbano», afirmó el concejal de Jardines, Antonio Pérez. La primera actuación ya ha sido ejecutada en La Raja, donde se ha instalado una pequeña área de recreo para niños y espacios de descanso.

También se han instalado algunos de estos elementos en la Torre del Rico y en el jardín Juan Paco Baeza.

El plan incluye la instalación de zonas de juegos para niños, además de mobiliario urbano que facilite el descanso y el disfrute del espacio público en todas las edades. Estas actuaciones se han diseñado teniendo en cuenta tanto la disponibilidad de suelo municipal como las necesidades detectadas en cada núcleo rural. «Contribuimos a hacer más habitables y atractivos estos entornos rurales, fomentando el arraigo de la población», dijo el edil.

