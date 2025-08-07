Las fiestas de Jumilla arrancan con la exaltación del vino bajo las estrellas Más de un millar de personas participan en el acto que precede a la inauguración oficial de las celebraciones patronales. El divulgador enoturístico Lluis Tolosa hace la glosa

Jumilla da el pistoletazo de salida a las fiestas patronales. Los jardines de los Salones Pío XII Santa Ana del Monte acogieron anoche la 26ª Fiesta de Exaltación del Vino DOP Jumilla. Más de un millar de personas brindaron así por el reconocido producto del Altiplano mirando a las estrellas. Tradición, alegría, trabajo, cultura, música, gastronomía, vino y diversión se dieron así la mano frente a una panorámica especial de la ciudad, con el castillo al frente.

El glosador de este año fue Lluis Tolosa, sociólogo catalán y reconocido divulgador enoturístico, autor de más de 25 libros sobre vinos y enoturismo, con los que ha obtenido una docena de premios nacionales e internacionales. El experto puso de relieve la importancia de la cultura vinícola, así como las tendencias en enoturismo, retos y oportunidades que se abren para la DOP Jumilla.

Participaron 16 bodegas de la DOP Jumilla: Juan Gil, Silvano García, Luzón, Alceño, Raíces Ibéricas, Ontalba, BSI, Salzillo, Bleda, García Carrión 1890, Viña Elena, San Dionisio, Casa de la Ermita, Finca Monastasia, Torrecastillo y El Lagar de las Puntillas. En esta edición, se contó con una 'Enobarra' que permitió al público seguir disfrutando del ambiente. La animación musical la pusieron los grupos Al Golpe y Banda de Ases.

En su intervención, el concejal de Agricultura, Antonio Pérez, subrayó que «esta celebración es también un homenaje al esfuerzo del agricultor, del viticultor y de todas las personas que hacen de Jumilla una referencia en el panorama vitivinícola». El evento fue organizado por el Ayuntamiento, junto al Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida Jumilla y de la Federación de Peñas de la Fiesta de la Vendimia.

La alcaldesa, Seve González, realizó el tradicional brindis a las estrellas, alzando su copa al unísono junto a los miles de asistentes, entre ellos el secretario general de la Consejería de Agricultura y Agua, Francisco González, además de los representantes del sector.

Con todo, las fiestas se inauguran oficialmente hoy, prolongándose hasta el domingo 17. Exactamente, a las 20 horas, se desarrollará el acto de apertura, con el desfile de colectivos festeros y autoridades junto a la Asociación Jumillana Amigos de la Música. Primero, se procederá al izado de banderas en el monumento del Festival Nacional de Folklore, para continuar, este año como novedad, con la inauguración del monumento a la Fiesta de la Vendimia, en el jardín del rey don Pedro. Después, se inaugurarán la Fuente del Vino, el estand de la DOP Vinos de Jumilla y el recinto ferial.

Las actividades continúan el fin de semana centradas especialmente en el 44 Festival Nacional de Folklore Ciudad de Jumilla, en el que toman parte agrupaciones de A Coruña, Burgos, Tenerife, Albacete (dos), Murcia y la anfitriona, Coros y Danzas Francisco Salzillo. Celebrarán el acto de inauguración, convivencia en barrios y pedanías, Sones de España y Velada Folk. El lunes será el turno de Danzas de España y la clausura.

