El jugador de fútbol absuelto de la violación a una menor: «Han sido cuatro años de calvario para mí»

José Anastasio Fernández, alias Nasta, el jugador de fútbol de la Región que acaba de ser absuelto de la violación a una adolescente de 16 años en la primavera de 2021, ya respira más tranquilo. El joven, que llegó a afrontar hasta doce años de cárcel, compareció este viernes ante los medios de comunicación en Cartagena acompañado de Javier Meseguer, su abogado defensor, para desgranar los perjuicios que el proceso judicial causó en su vida. «Han sido cuatro años de calvario para mí y para mi familia», remarcó el veinteañero, que en el momento de su detención pertenecía al equipo filial de un club que juega en categorías semiprofesionales.

La denuncia por una supuesta agresión sexual golpeó de lleno la vida de este deportista hace cuatro años. «Me tuve que cambiar el nombre de la camiseta. No podía salir en redes sociales y me tuve que quitar Instagram. A raíz de aquello mi carrera fue así», relató. «Alguna vez he estado jugando algún partido y he escuchado gritos en la grada de violador». José Anastasio, al que todos conocen como Nasta, explica que al final encontró un hueco en el equipo de su pueblo natal (El Algar). «Son amigos nuestros y sabían que eso era mentira. Por eso pude seguir jugando, aunque no al nivel que tenía», remarcó. «Lo único que ya quería era que esto se acabase y poder seguir con la vida que tenía».

Este joven sostuvo ante el tribunal que la relación sexual con la menor fue consentida. «Yo hubiera sido el primero en parar si me hubiera dicho algo», subrayó. Una versión que no cuadraba con la de la mujer, que confirmó ante los jueces ese supuesto ataque sexual, pero que ha convencido al tribunal. «Ni todos los hombres mienten siempre ni todas las mujeres dicen la verdad», enfatizó.

Su letrado defensor remarcó, en el transcurso de la comparecencia, que «ha sido una vivencia muy injusta» y mostró su deseo de que «ningún joven ni otros padres tengan que pasar por lo mismo». Meseguer quiso dejar claro, no obstante, la total repulsa de todo el equipo y de los familiares del jugador «a cualquier tipo de violencia machista».